考試院不滿基準法修法 民進黨團：他家的事

2017-06-09

〔記者曾韋禎／台北報導〕對於考試院反對行政院撤回「中央行政機關組織基準法部分條文修正草案」，還加註意見供立法院朝野黨團協商時參考，立法院民進黨團昨日反擊，要怎麼修法、立法都是立院職權，試院不滿是「他家的事」。

要怎麼修法、立法都是立院職權

三級機關首長改採政務或常務人員任用的雙軌制，本為林全內閣所推動，並在蔡英文總統所主持的第二場「執政決策協調會議」獲得確認。但政院版草案在去年十二月中提出且送進考試院後，遲遲等不到試院的會銜，還數度於考試院會遭遇周玉山、蔡良文等多位試委的猛烈抨擊。

民進黨立委段宜康因此自行提案，並於五月十五日的立法院司法及法制委員會完成審查。

對於考試院在行政院送進草案後，遲遲不進行審查，卻突於立法院完成初審後，才反對政院撤回，段宜康表示，這真是個笑話，懶得理他們。他強調，司委會通過的是立委版草案，與其他兩院的程序無涉，他們有何爭議並不影響立法院行使職權。

民進黨團書記長李俊俋表示，第一次臨時會將全力處理公、教、政務人員年改與「前瞻基礎建設特別條例草案」，還不會把基準法放進來。

他批評考試院完全搞不清楚狀況，立法院要怎麼修法、立法，都是以立委的意見為主；考試院之前在行政院送進草案後怠於處理，還在立法院完成初審後，公然藐視立委的提案權，找藉口來羞辱行政院、立法院。

他強調，既然草案已經進入立法院的審查程序，考試院有什麼意見是他家的事，最終的決定權還是在立法院。