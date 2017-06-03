上將退俸高 立委：年改不能漏

2017-06-03

〔記者曾韋禎、涂鉅旻／台北報導〕立法院民進黨團預定於第一次臨時會處理公、教、政務人員的年改法案，國防部與年改會也在草擬軍人年改方案。民進黨立委認為，既然部長級月退職酬勞金都要改革了，比照特任官的退役上將不能不改。

林萬億：總統處理 非年改會層級

對此，軍方內部態度低調。知情官員指出，上將位階特殊，應交由總統做相關考量，國防部目前無相關討論。年改會副召集人林萬億表示，上將有其特殊性，會交由總統、副總統處理；一定會討論，但不是在年改會的層級。

退役軍人平均月領四萬九

根據年改會資料，退役軍職人員共十二萬一九四九人，平均月領四萬九三七九元（含月退俸及十八％優存利息）。

民進黨立委蔡適應曾就退役上將的年金議題詢問國防部意見。軍方解釋，中將比照文官十四職等，上將就是比照特任官，一級上將還是終身職，除非是要接任國防部長等文官，或有個人赴中之需，才會辦理退伍。

由於上將服役年限往往超過三十五年，退休俸計算年限得以持續累加；即便扁政府在二○○六年修正「陸海空軍退伍除役官兵退除給與及保險退伍給付優惠儲蓄存款辦法」，規定上將的軍保不得辦理優存，但其退俸所得替代率還是有機會飆破百分之百。據國防部統計，現有六位退役一級上將，平均月領二十一萬四三一○元；五十八位退役二級上將，月領十九萬○五○○元。

蔡適應認為，即便是比照特任官，上將也不該迴避；否則在中將以下均進行年改後，將進一步擴大上將與其他軍、士官的差距。民進黨立委莊瑞雄也強調，年金不能改小不改大；怎能坐視基層軍、士官辛苦在立法院捍衛幾萬元的退休金，上將們卻能不斷赴中說三道四，還爽領近廿萬元？

民進黨立委陳其邁表示，即便是已經落日的部長級月退職酬勞金，平均約十三萬元，他自己主張砍至最高六萬三六九○元，段宜康版砍至七萬六二○○元，政院版草案也將砍至九萬五二五○元。既然部長級月退職酬勞金已確定要大幅改革，比照特任官的上將也應調整。