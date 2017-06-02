拒聘中國律師 李凈瑜：不信中國是法治國家

2017-06-02

〔記者彭琬馨、施曉光／台北報導〕台灣非政府組織工作者李明哲遭中國以「顛覆國家政權」罪名逮捕，李妻李凈瑜昨發表聲明，強調決定不聘請律師，因她深知中國是人治而非法治國家，若聘請律師，等同承認中國法庭已符合文明國家的進程、接受其判決的合法性，此做法無疑是讓李明哲任由中國宰割。

不願任由中國宰割李明哲

李凈瑜昨透過「尋找李明哲」臉書專頁發表聲明表示，李明哲被捕後，她深知中國像蔣家統治時代一樣，是一個人治而非法治的國家，心裡就做了最壞的打算。李強調，這不是因為李明哲做了什麼違法的事情，而是因為中國是一個不可預測的人治國家。所以她只能仰賴台灣與文明世界法律顧問的協助，而非聘請中國律師。

李凈瑜說，中國以類似懲治叛亂條例的「顛覆國家政權罪」任意取代早先傳出的「境外NGO境內管理法」起訴李明哲，讓她對中國法庭「毫無信心」；李強調，如果她聘請律師，等同承認其法庭已符合文明國家的程度，並將接受其判決的合法性，此舉無疑是置李明哲於險境，讓李明哲任由中國法庭宰割。

拒替中國人治穿上美麗法袍

李凈瑜表示，面對的是仍停留在人治、視聯合國人權公約如無物的中國司法，若想以文明國家的觀點聘請律師不只徒勞無功，反而還「美化中國法庭」，替中國人治穿上美麗的法袍。中國連基本的人道探視都不給，難道「能相信他們會依文明社會的法治標準和原則行事嗎？」

陸委會：持續與中協商李案

有關家屬是否聘請律師，陸委會副主委邱垂正昨在例行記者會上表示，依照對岸法律實務，後續司法程序可由李明哲的近親屬聘請律師，政府則尊重家屬決定，如果家屬要聘，陸委會及海基會將予以協助，陸委會、法務部、海基會並將持續透過既有溝通聯繫機制，要求對岸依司法互助協議通報並保障李明哲權益，以及要求國台辦核發家屬入出境證件；至於陸委會是否派員赴陸協商，將再與對岸溝通，希望朝向對各方都有利的方向發展。

聲援李明哲的民間救援團體今將舉辦記者會，說明六四晚會的相關安排，會中將邀請中國民運人士吾爾開希共同出席與會；「國際人權聯盟」（FIDH）等數個國際組織六月一日、二日在比利時布魯塞爾舉辦的「中歐峰會」（EU-China Summit）場外抗議中國人權狀況惡劣，屆時將聲援李明哲，也為李凈瑜向世界發聲。