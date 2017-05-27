侍衛室爆性騷擾 府︰最高標準嚴查

2017-05-27

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府侍衛室爆發性騷擾疑雲，蔡英文總統的內衛隨扈楊文志少校，疑因用LINE傳不雅照片與文字給總統府首位女武官陳月芳上校，並在總統府洗手間與停車場有攔阻舉動，總統府性平會已正式啟動內部調查程序。

總統府發言人黃重諺昨表示，總統府的立場很清楚，就是以最高標準嚴查不法，毋枉毋縱。

被問到蔡總統對此事是否知情？黃重諺說，幕僚每天都會向總統報告相關輿情；至於總統怎麼說？黃重諺表示，基本上就是依法辦理。

據悉，陳月芳在今年四月底向總統府侍衛長劉志斌投訴，指楊文志的行為讓她覺得被騷擾，但劉志斌未即時依程序受理職場性騷擾投訴案件進行處理，就直接將楊文志調往特勤中心；楊文志則喊冤，認為事情並非如陳月芳所言，劉志斌未給他說明機會，就將他調離侍衛室，相關處置對他不公平。

據了解，為釐清真相，劉志斌在本月中旬，由侍衛室向總統府調閱監視器錄影畫面，但存檔的監視器畫面並未如陳月芳所指控，楊文志僅站在總統府女用洗手間外的電梯前空間等她，但陳月芳不予理會離開，雙方保持相當距離，楊也未有任何攔阻或擋在洗手間門口的情況，至於停車場監視器錄影畫面，楊文志站在陳月芳的座車旁，但陳同樣未予理會就直接開車離去。

性平會已啟動內部調查

至於女性當事人是否向性平會申訴？黃重諺說，依性騷擾防治規定是向單位長官報告，就啟動相關程序，若當事人願意或進行相關性平程序，性平程序就會進行。至於何時啟動性平機制？黃說：「在事發之後」。

黃重諺說，等到所有調查釐清後，將再做進一步的說明。