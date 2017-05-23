焦點評論》強化資電戰力 未來建軍重點
記者羅添斌／特稿
國軍漢光三十三號演習昨起進入實兵演練階段，蔡英文總統將在廿五日到澎湖視導登陸及反登陸作戰演練，軍方並透過軍媒及社群軟體，將部分演練課目對外展現，不過，外界看不見的資電及網路作戰攻防演練課目，更加令人矚目。
軍方昨將卅三年前，在澎湖舉行的漢光一號三軍聯合作戰演習珍貴影片對外公布，今昔對照之下，可以發現當年的作戰想定及模擬演練課目，至今依然適用；最大差別是，軍方現今擁有較新式的主戰裝備，但解放軍裝備更新速度及幅度更快更大，對台軍事威脅程度，更甚於卅三年前。
相較於主戰裝備的「硬殺」攻防，兩岸在資電作戰上的「軟殺」攻防，雖然是看不見摸不著，但激烈程度實有過之而無不及。中國擁有龐大網軍部隊，平時透過木馬程式及各式病毒軟體，潛伏在我方各個軍民資訊系統內竊密，一旦兩岸有政治及軍事衝突，網軍部隊就會發動突襲，輕則癱瘓金融、交通、電信等台灣的關鍵基礎設施，重則破壞我方軍事防衛、國安指揮體系，這種難以掌握的攻擊模式，卅三年前看不到，卅三年後卻是對台的嚴重威脅。
蔡政府的軍事戰略為「防衛固守，重層嚇阻」，雖然較前朝的馬政府，在戰略上更具多樣性，但與扁政府時期具有「境外決戰」概念的軍事戰略而言，仍是相對保守許多；台灣雖然是採「戰略守勢」為原則，但仍不應放棄「戰術攻勢」作為，具有遠距作戰能力的飛彈是其一，能夠癱瘓敵軍指揮體系、讓敵軍主戰裝備失去效能的資電作戰能力是其二，這些都是台灣必須全力建構完成的重點建設。
軍方配合蔡政府政策，今年內就要整合三軍資電作戰部隊戰力，儘管未必賦予「第四軍種」定位，但無論是在組織或人力配賦、資源配置上，都會有大幅的調整，這項建軍思維的調整，符合世界潮流趨勢，也能因應兩岸攻防的實際需要，未來擔負的任務將會更加吃重。
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標題：焦點評論》強化資電戰力 未來建軍重點
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