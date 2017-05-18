盤點蔡政府政策支票 時力痛批把人民當敵人
2017-05-18
〔記者楊淳卉／台北報導〕針對蔡英文政府執政一週年，時代力量昨召開記者會發表聲明，五名黨籍立委與中央黨部決策小組成員一字排開，喊出「人民有期待，改革別懈怠」口號，逐一盤點蔡政府政策支票。
黨主席黃國昌表示，肯定蔡政府邁出改革第一步的企圖心，但很多人民長久期待的改革方案還未真正落實。時力智庫執行長林世煜則痛批，當初投票給蔡總統的六百八十九萬人「原本是隊友，一年後卻變成豬頭」，他也以「前瞻建設」為例，批民進黨越來越蠻橫，執政前可一再討論政策，「現在卻把人當敵人」，強制推動計畫，再用粉飾方法，不與隊友好好溝通。
立委徐永明則呼籲，蔡政府應果決承擔人民交付責任，在關鍵議題不要拖延、不要做半套；時力憂心若不堅定改革，是否會導致徒有虛名、不利台灣長久未來。
立委洪慈庸表示，青年是支持蔡英文政府當選很重要的族群，但經過一年，可明顯感受青年對於蔡政府執政情況略有不滿，提醒蔡政府持續並加強青年施政，否則年輕人會離政府越來越遠，例如降低工時、提高工資、少子化問題等，都盼看到積極對策。
立委林昶佐則說，若要把青年聲音納到政治領域，十八歲公民權就很重要，若現在還看不到憲改時間表，難以想像四年內如何完成根本的改革。
立委高潞．以用．巴魕剌則說，蔡總統去年對原住民道歉，讓人感到一絲希望，但從近來原住民傳統領域劃設辦法及立院審議的原住民族語言發展法爭議，感到執政團隊對原住民議題相對忽略。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 媒體民調：英全不滿意度破5成 這項表現最讓人不滿
- 海陸年底前換裝 改數位虎斑迷彩
- 最後一場政見會╱國民黨主席選舉 六選將喊團結
- 民進黨不再禮讓柯P？ 綠委：2018台北市有勝算
- 政院回應國民黨質疑︰警政署長、調查局長維持常務任用
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 花心男下跪求婚 海倫清桃驚爆求婚照流出
- 爆紅的「台式抹茶」 原來是他們做的...
- 豬哥亮延宕病情仙逝 好友石英感嘆這樣說...
- 金山、雙溪高中免試入學 放榜
- 雲南路紅火蟻現蹤 竹東將噴藥防治
- 小檔案》我與斐濟關係良好 代表處可使用國號
- 後龍好望角 爭列縣級風景特定區
- 自由談》百年老店的臭酸菜
- 用100種台灣污水做成的冰棒 告訴你水污染有多嚴重
- 強國男不聽勸硬要餵食棕熊 食指被咬還找園方理論
- 通緝犯大街遭壓制 拒捕揮刀警員濺血
- 增訂實名制 立院研修補教法
- 謠言終結站》 女性聖品「四物湯」 醫︰非人人可進補
- 空勤恆春駐點 連署人數破5千
- 小王車窗太黑 人夫抓姦白忙
- 自由廣場》〈青年論政〉故宮導覽哪一國？
- 自由廣場》盼司改建置AI法律審判系統
- 香港美食大獎 經國學院奪一銀二銅
- 冒充林務局人員 盜海邊風化石
- 小英民調低迷 資政相挺
- 碧砂、龍洞遊艇碼頭 停泊量逾9成
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Officials celebrate name change for Japanese office
- 法總統馬克宏新政府 體育部長是奧運金牌得主
- 進擊的「薩克斯風」 大師齊聚台南管樂季
- 設小招牌 議員批如大海撒鹽
- 補教師帶少女開房間 花錢解決獲緩刑
- 美參院情報委員會要求柯米作證
- 林父友人：奕含高二就被性侵 父備文件駁陳星聲明
- 竹縣鳥徵圖 副縣長取用被投訴
- 自造技術教案 竹高2老師獲獎
- 威剛跨足機器人 未來成長新動能
- C肝群聚感染... 86人急抽血檢驗 痛罵「沒良心」
- 《國際現場》蘋果可能停產iPad mini
- 龍潭中興路設分隔島防車禍 民意兩極卡關
- 久石讓攜手麥斯基 台灣獨家演出
- 涉改標賣過期正露丸 黑心貿易商250萬交保
- 川普IS情報 來自以色列
- 05/18 各報重點新聞一覽
- 自由廣場》民國紀元不合時宜
- 證券行情表、證券表格
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：盤點蔡政府政策支票 時力痛批把人民當敵人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分