盤點蔡政府政策支票 時力痛批把人民當敵人

2017-05-18

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對蔡英文政府執政一週年，時代力量昨召開記者會發表聲明，五名黨籍立委與中央黨部決策小組成員一字排開，喊出「人民有期待，改革別懈怠」口號，逐一盤點蔡政府政策支票。

黨主席黃國昌表示，肯定蔡政府邁出改革第一步的企圖心，但很多人民長久期待的改革方案還未真正落實。時力智庫執行長林世煜則痛批，當初投票給蔡總統的六百八十九萬人「原本是隊友，一年後卻變成豬頭」，他也以「前瞻建設」為例，批民進黨越來越蠻橫，執政前可一再討論政策，「現在卻把人當敵人」，強制推動計畫，再用粉飾方法，不與隊友好好溝通。

立委徐永明則呼籲，蔡政府應果決承擔人民交付責任，在關鍵議題不要拖延、不要做半套；時力憂心若不堅定改革，是否會導致徒有虛名、不利台灣長久未來。

立委洪慈庸表示，青年是支持蔡英文政府當選很重要的族群，但經過一年，可明顯感受青年對於蔡政府執政情況略有不滿，提醒蔡政府持續並加強青年施政，否則年輕人會離政府越來越遠，例如降低工時、提高工資、少子化問題等，都盼看到積極對策。

立委林昶佐則說，若要把青年聲音納到政治領域，十八歲公民權就很重要，若現在還看不到憲改時間表，難以想像四年內如何完成根本的改革。

立委高潞．以用．巴魕剌則說，蔡總統去年對原住民道歉，讓人感到一絲希望，但從近來原住民傳統領域劃設辦法及立院審議的原住民族語言發展法爭議，感到執政團隊對原住民議題相對忽略。