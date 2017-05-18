執政將邁進第2年 蔡：讓政策開花結果

2017-05-18

〔記者鍾麗華、蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文執政將滿週年，她昨天透過臉書指出，過去一年，政府聚焦在改革工程，產業結構調整、社會住宅與都更、長照財源和計畫、能源結構轉型、轉型正義及前瞻基礎建設等七大項目，都已有明確的規劃。第二年，溝通會持續，執行更加強；「我們會全力以赴，讓各項政策早日開花結果」，政府先苦後甘，台灣就一定會苦盡甘來。

至於五二○執政屆滿週年當天總統的行程，總統府發言人林鶴明昨說，五二○因逢假日，府方預計邀請數十位弱勢兒童參訪官邸，與總統同樂，也象徵蔡總統、執政團隊關懷弱勢、重視社福的堅定態度。

五二○當天 將邀弱勢孩童參訪官邸

前總統陳水扁任期內每年的五二○就職週年，除透過記者會或媒體茶敘細數政績外，也會在五二○當天去當志工。至於前總統馬英九幾乎年年辦記者會，除二○一三年因豪大雨侵襲全台，相關活動全數取消，也沒發表就職週年演說。

對於府方幕僚原規劃週五上午舉辦蔡總統就職週年媒體茶敘，讓蔡總統暢談一年來的施政績效，不過，林鶴明昨表示，無此規劃。

林鶴明解釋，新政府執政週年，為充分讓國人、國際社會了解過去一年，執政團隊在面臨國內各項挑戰時的努力與整體方向，並增進各國對台灣的支持，四月下旬起，蔡總統便透過一系列國內外主要媒體專訪，較過去更詳盡而完整地說明新政府上任以來，各項國人所關心的重要改革推展及國家重要建設方向與規劃。

蔡總統的首次五二○就職週年，將在官邸與弱勢兒童度過，林鶴明表示，當天官邸的三隻導盲犬將會與小朋友互動，導盲犬學校也會安排導盲犬生命教育課程，讓小朋友學習與體驗，還有相關的表演活動。

民進黨中常會昨也聽取黨團報告立法院通過重大法案及影響。對於包括前瞻條例等法案在立院審查時遭國民黨強力杯葛，兼任黨主席的蔡英文說，執政黨要對改革負起完全的責任，也歡迎監督、願意討論，但討論不是拖延，監督也不是阻擋，呼籲所有的在野黨，只有停止惡鬥、放下成見，團結在一起，國家才會往前進。

蔡：監督不是阻擋 盼在野黨停止惡鬥

蔡英文也強調，這一年來，相信大家都感受到執政的責任跟壓力。在外部，國際環境正在變化，每一個國家都在尋找因應之道；在內部，人民對改革的期盼，非常急切，但改革工作必須穩紮穩打，才能夠實現。

副總統陳建仁昨接受網路媒體專訪表示，民進黨在全面執政後，民眾對改革有期待，各項議題蜂擁而來，總統府與執政團隊沒有選擇戰場的餘地。他認為，蔡總統是一個有決心、耐心和愛心的政治家，把就職第一年做為改革元年，就立定志向一定要完成。雖短期兩岸問題面臨挫折，改革因為朝野意見不同受到阻擋，但執政團隊努力可以開創更好未來。