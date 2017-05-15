國民黨主席候選人政見會 聚焦兩岸

2017-05-15

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕國民黨主席候選人雲嘉南區政見說明會昨在嘉義市舉行，約數百人到場聆聽，六位候選人幾乎均聚焦兩岸關係該如何發展等議題。

洪秀柱說，取得執政權後，用和平協議結束兩岸敵對狀態；吳敦義主張，九二共識、一中各表是兩岸和平穩定發展最重要基礎；郝龍斌認為，民進黨不承認九二共識，對台灣經濟損失大；潘維剛揶揄蔡英文總統處理兩岸關係是「通『零』太后」；詹啟賢強調，國民黨主席選舉結果關乎兩岸穩定發展；韓國瑜則說，「國民黨在非常時期，必須選出非常人物」。