又爆共諜案 李大維：美方會關切洩密

2017-05-11

外交部將把調查資料轉交給美方

〔記者呂伊萱／台北報導〕國防部又爆共諜案，外交部長李大維昨在立院表示，洩密是美國非常關切的議題，可以想像美方對此案「一定會有所關切」，外交部會把調查資料轉給美方。陸委會副主委林正義也表示，近年中共滲透台灣的方式變得更複雜多元，且不限於軍事國防領域，有必要適度預防。

共諜案頻傳，近日又爆出馬防部少將副指揮官謝嘉康涉案被檢調搜索住居及約談，訊後交保候傳並限制出境。

立委憂影響台美軍購、軍事合作

立法院外交國防委員會昨邀外交部、衛福部與陸委會等官員，就世界衛生大會一案進行報告，民進黨立委羅致政質詢時提及共諜案，關切我方保密疏失是否會成為台美軍事合作中的重大障礙，進一步影響台美軍購、軍事技術合作與台美關係等。

李大維答詢表示，洩密的確是美方非常關切的重要議題，可以想像美方對這個事件「一定會有所關切」，也會希望了解我方掌握的事證，外交部將請調查單位轉交給美方。

陸委會稱中方滲透不限國防領域

羅致政也問陸委會，中共對台滲透加劇還是減緩？林正義表示，不管兩岸關係在什麼階段，這種威脅一直都存在，且中共滲透的方式變得更複雜多元，不限於軍事和國防領域。林指出，各領域兩岸人員往來頻繁，中共有很多方式可以「穿透台灣社會」，甚至在台灣內部建立同情中國大陸的組織。他提醒，各部門要保持適度警覺，當周遭同仁出現不正常情形時，要關切、關心，更有必要適度預防。