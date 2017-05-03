| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 樂活新主張 從吃對做起
 首頁 > 政治

司改分組決議 中央常設犯罪被害人保護會

2017-05-03

〔記者項程鎮、溫于德／台北報導〕全國司法改革國是會議第一分組第五次會議昨天決議，建議行政院參考日本法制，在行政院設立常設性的犯罪被害人保護會，由行政院副院長擔任召集人，且全國犯罪被害人保護業務的經費，不應低於中央政府年度預算總額的一定比例。

政院副院長擔任召集人 成員納入被害人家屬

第一分組召集人羅秉成律師會後指出，犯罪被害人保護的組織和流程應該是「有溫度的連結」，與會委員建議建立單一窗口聯繫機制和全程服務制度；他表示，目前各地的犯罪被害人保護協會人員只有二到三人，應改制成具有「公法人」或「行政法人」地位的保護團體，至於主管機關的法務部目前只在保護司底下設立一個科，也應提升層級。

有關犯罪被害人保護會的議題，第一分組會後新聞稿說明，現行被害人保護執行機關為行政院三級單位，其層級不足以整合各部門有效保護被害人，為提升犯罪被害人保護事務的位階，規劃、審議犯罪被害人保護事務的具體事項，有效達成跨部會間溝通協調，行政院應設立犯罪被害人保護會，並由政院副院長擔任召集人，其外部委員，尤應保障一定名額，由犯罪被害人家屬代表及具有從事犯罪被害人保護工作經驗而成績卓著的社會人士擔任。

第一分組還建議警政主管機關應評估警察特考是否增設「社工警察類科」，並應整合警方的犯罪被害人保護官和婦幼警察，從兼職改為專任，另外，在重大案件的個案管理上，原則上每位被害人應有專人協助服務，同時還應檢討犯罪被害人補償制度、提高補償金。

會中同時決議政府應制訂犯罪被害人保護的基本政策和基本法，並定期發布白皮書，以檢討保護政策和成效，並向立法院報告，列入國家人權報告國際審查內容；第一分組參考王昊姑姑、兒童權益促進協會理事長王薇君，以及桃園地院法官毛松廷等委員意見做出上述決議。

廣告
  • 總統府司法改革國是會議2日進行第一分組第五次會議，邀集多位專家學者與會參與討論。（記者黃耀徵攝）

    總統府司法改革國是會議2日進行第一分組第五次會議，邀集多位專家學者與會參與討論。（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司法改革國是會議 犯罪被害人保護會 羅秉成律師 行政院
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韓式雞腿
好簡單！蘋果玫瑰塔
日式拉麵源自中國？
味噌湯不能用煮的？
轉寄

標題：司改分組決議 中央常設犯罪被害人保護會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月3日‧星期三‧丁酉年四月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.