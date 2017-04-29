318佔立院無罪 北檢提起上訴

2017-04-29

〔記者謝君臨／台北報導〕三一八「太陽花學運」佔領立法院行動，台北地院認定學運領導者林飛帆、陳為廷、黃國昌等人進入立院並非「無故」，而是有「行使公民不服從」的正當理由，上月底判決廿二人全部無罪；台北地檢署認為原判決適用法律尚嫌未洽，昨提起上訴，並大篇幅述明七大理由。

北檢提起上訴的七大理由，包括判決所採「公民不服從」概念，於犯罪審查體系中之地位未明；未就言論自由與公共利益間之界線予以衡量；就妨害公務、侮辱公署之犯行做無罪諭知似有誤認、速斷之嫌等。

北檢質疑，「公民不服從」概念，於國內外實務及學說理論上，尚無具體見解或通論，實有進一步具體論述及確認之必要，且判決未明確說明及論證為何採用該要件的具體理由，再加上判決認為案發當時已無可資救濟之有效管道，實有再行確認之必要。