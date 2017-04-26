年改公聽會今明登場 朝野擺陣

2017-04-26

國民黨團邀請反年改要角出席

〔記者曾韋禎、施曉光／台北報導〕立法院司法及法制委員會今、明兩天將分就公、教年金改革方案各召開一場公聽會，包括全國公務人員協會理事長李來希、全國教育產業總工會理事長黃耀南等反年改要角，均受國民黨團之邀出席發言。而民進黨立委段宜康前天在臉書指出，桃園市長鄭文燦肋骨斷兩根，要李來希「這件事順便交代一下吧！」李勢必被追問此事。

李來希昨曾提及鄭文燦，表示很感謝鄭沒有要追究，「這就是格局問題」，如果主政者都有這個格局，就不會有什麼問題，他希望政治人物的格局要大一點。

李來希嗆軍公教五二○再抗爭

國民黨主席候選人郝龍斌昨與義務律師團及李來希等人召開記者會，聲援遭政府鎖定的廿八位四一九圍城事件脫序抗爭人士。李來希在會中做上述表示，並反問「我長得像暴民嗎？」警方根本指不出他究竟教唆誰違法了。李並嗆說，軍公教的下一場抗爭行動將在五二○，會「讓總統有賀禮」，「祝福她好好執政」。

司委會於十九日首度審查「公務人員退休撫卹法草案」時，國民黨團在場外反年改群眾強烈抗爭下要求召開公聽會。朝野黨團最後達成共識，十九日、廿四日分就公、教年改方案進行詢答與宣讀各版本條文；今、明兩天分就公、教召開公聽會。

各黨團也陸續在昨日敲定受邀名單。今日的公聽會，民進黨團邀請政大法律系教授郭明政、銘傳風管系主任邵靄如、台大財金系教授張森林、台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益、前全國教師會理事長吳忠泰、全國教師工會總聯合會理事長張旭政及社民黨召集人范雲出席；國民黨團則邀請中華警政研究學會秘書長葉毓蘭、退休警察協會執行長賴坤柚、中研院社會所研究員楊文山、花蓮縣公務員協會理事長溫軍花、世新大學法律系教授高思博及李來希出席。公務革新力量聯盟籌備處主任林于凱、發言人周鑫，則分別接受時代力量、親民黨團的邀請。

蔡易餘：一定讓大家暢所欲言

明日的公聽會，民進黨團邀請台大社工系教授傅從喜、台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華、台中市教師職業工會理事長洪維彬、台灣北部大專院校學生自治聯合協會副理事長褚映汝、台灣私立學校教育產業工會理事長郭應哲及范雲出席；國民黨團則邀請淡江大學保險系教授郝充仁、政大風管系教授王儷玲、基北中等教育產業工會秘書長卓清松、新竹縣教師會理事長吳南嬿、黃耀南及李來希；時力黨團邀請嘉義縣新港國小教師楊智強；親民黨團則邀全國中學教育產業工會理事長白宏彬；另有全國退休教師聯盟理事長張美英以遊說團體的身分獲邀出席。

民進黨籍召委蔡易餘表示，一定會讓大家暢所欲言，若早上還講不完，下午會繼續召開。他希望大家都能理性、緩和地表達立場；但若有脫序行為，就依立法院的內規處理。

國民黨團承諾五一起逐條審查

國民黨團也口頭承諾五月一日後就能進行逐條審查。民進黨團幹事長葉宜津呼籲，年金改革是大家都要面對的問題，既然都有非改不可的共識，希望所有人均能理性以對、互相體諒，共同完成這個艱困的使命。