立委轟不專業 中科院「肥貓」 諮委顧問多退將
〔記者涂鉅旻／台北報導〕中科院聘用諮詢委員、顧問惹議！民進黨立委王定宇、羅致政、蔡適應昨在立院召開記者會指出，中科院在董事會同意下，聘僱十三名諮詢委員和顧問，除擔任中科院和軍種溝通管道，亦就科技發展、產業、管理提供諮詢工作，但這批人多為退將出身，甚至有曾在軍火商任職，專業度、適任性備受質疑，呼籲中科院大幅改革，並廢止此人事聘用。
對此，中科院回應，中科院負責國軍高科技武器裝備研發產製，欠缺用兵單位作戰需求、作戰場景等戰場任務執行與實務運用人才，因此聘用退休高階軍官提供諮詢與建議，讓造兵、用兵密切結合。且美、英等先進國家科研單位亦有類似規劃。
中科院﹕
借重戰場經驗 英、美也如此
至於曾任職軍火商經理者，中科院表示，這是藉其專業、經驗分享，協助專案管理、外商洽談技轉、合作生產、工業合作事務，絕非涉及採購、決策工作。
羅致政指出，中科院諮委、顧問並非依據「國家中山科學研究院設置條例」條文聘用，而是中科院董事會依據自身需求，制定遴選作業規章，據此聘用十三名諮委、顧問。但檢視中科院的諮委、顧問名單發現，其中一位曾擔任中科院第二所所長之外，其他十二位卻皆自軍方將領轉任，如這些人協助中科院科技發展等工作，專業上恐有很大的不足。
王定宇表示，中科院諮委、顧問應多元組成，才能做好軍事、科技管理工作，但不僅軍系人員佔多數，也未見民間管理、科技界人士，甚至還有曾任美國軍火商洛馬公司台北專案聯絡辦公室經理者，有檢討必要。
王也指出，中科院諮詢委員、顧問月薪約十六萬、十七萬元，依規定應停領月退俸、優存，中科院卻疑另設置每月三萬二千元的「顧問費」作為替代方案，巧妙規避再任公職者月薪三萬二千一百六十元，須停領月退俸、優存利息的門檻，供選此方案的諮委、顧問續領月退俸、優存利息，有迴避既有規定、養「肥貓」之嫌。
對於立委質疑中科院諮委、顧問薪酬，中科院稱，諮委、顧問每月實領薪酬約三萬到四萬元，並無領取其他福利金。
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