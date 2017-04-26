AIT主席莫健：美支持台灣參與WHA

2017-04-26

〔記者呂伊萱、林惠琴、林良昇／綜合報導〕ＷＨＡ將於五月廿二日登場，台灣迄未收到邀請函。美國在台協會（ＡＩＴ）主席莫健昨出席台美合作舉辦的公衛研習營開幕典禮時表示，美國支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（ＷＨＡ）；這是川普政府上任後，美國官員首次在公開場合支持台灣參與ＷＨＡ。

衛福部、外交部昨對此表示感謝，強調會全力以赴，透過美國與理念相近等國家，向ＷＨＯ秘書處表達支持我方受邀以觀察員身分參加ＷＨＡ的立場。我國相關館處已和國際溝通，說明全球防疫活動沒有國界，也感受到國際社會普遍認同。

至於能否獲邀，外交部發言人王珮玲坦言，今年影響因素「似乎比過去更複雜」，進展不容樂觀。

昨也與會的副總統陳建仁說，他任衛生署長時爆發SRAS，台灣尚不是ＷＨＡ觀察員，向世界衛生組織（ＷＨＯ）求助未獲專家援助，多虧美國衛生部派專家前來協助控制疫情，因此對抗疾病，非常需要全球合作，ＷＨＡ與台灣應共同對抗疾病。

為彰顯台灣在公共衛生的發展，台灣與美國合作，昨起舉辦為期四天的「登革熱、茲卡、屈公病鑑別診斷國際研習營」，陳建仁、衛福部長陳時中、莫健與ＡＩＴ處長梅健華都出席開幕典禮。

王珮玲說，莫健在此時間點來台，並參加研習營開幕，充分顯示美方以行動展現對我國專業貢獻於全球公衛及疾病防治的支持。

台灣位亞洲中心 解決全球議題應邀台加入

梅健華致詞提到，美台曾針對中東呼吸道症候群、登革熱、茲卡與伊波拉病毒等進行合作，台灣為協助控制疫情，也向國際救援團隊捐贈資金與防護衣，並舉辦區域防疫訓練。這些經驗顯示，美台可以攜手解決類似的全球挑戰。

莫健則說，美台長期合作，數十年來成為志同道合的夥伴，自然希望攜手解決全球與區域的新興挑戰。因為在全球化環境下，只有國際合作才能解決最艱鉅的難題。莫健強調，台灣位處亞洲中心，和各國有密切往來，當尋求全球議題解決方案時，應極力邀請台灣加入。

莫健表明，美國持續支持台灣在國際社會上做出有意義的實質貢獻，歡迎台灣以觀察員的身分參加過去八屆的ＷＨＡ，也「期盼台灣繼續參與這個重要的會議」。這是川普政府上任以來，美國官員首次在公開場合支持台灣參與ＷＨＡ。

此外，中國海協會副會長孫亞夫昨出席活動，被媒體問及台灣今年是否有機會受邀參加ＷＨＡ？是否要加註「一中原則」等文字？孫答稱「我都沒說，這是你說的」，但中國大陸會根據「一個中國原則」，處理台灣參加世衛大會問題。

我熟悉兩岸的官員則說，若無邀請函，一定是北京打壓，台灣民意會對中國反彈，對兩岸關係將造成影響。