漢光兵推納F-35 模擬中國3航艦來襲
5/1起推演 模擬2025兩岸軍力消長
〔記者涂鉅旻／台北報導〕「漢光卅三號」演習將在下月登場，軍方規劃，五月一日至五日將進行電腦兵推，五月廿二日至廿六日進行實兵操演，另將邀請總統蔡英文校閱「三軍聯合反登陸作戰」操演。國防部今年電腦兵推，是以二○二五年兩岸軍力消長為模擬背景，除設定中國具備三艘航空母艦、隱形戰機、新型飛彈等戰力，我國屆時是否取得F-35戰機，亦納入兵推想定。
引進F-35與否 模擬對應方式
有別於國軍過去漢光兵推時，多模擬翌年兩岸軍力狀況，國防部參謀本部作戰與計畫次長姜振中表示，今年漢光演習兵推，是模擬中國二○二五年建置三艘航空母艦、隱形戰機、新型飛彈試射。
縱使我國尚無籌獲F-35戰機的消息，但姜振中昨說，國軍兵推時，也將納入引進F-35戰機與否的狀況，模擬對應作戰方式。姜也強調，我國空軍現役F-16、幻象兩千、IDF戰機，都有相關性能提升案，也有新式武器開發規劃，都是務實推動。
至於實兵操演部分，國防部規劃，五月廿二日至五月廿六日間，將以「全員全裝、局部實彈」原則演練。其中，國軍計畫五月廿五日在澎湖進行「三軍聯合反登陸作戰」操演，由海軍陸戰隊扮演「紅軍」假想敵，自澎湖海灘發動搶灘登陸攻勢，我方則以陸軍各式直升機、多管火箭等各式火砲、空軍各型戰機、海軍艦艇阻擊「紅軍」。
另外，國防部也計畫邀請總統蔡英文校閱「三軍聯合反登陸作戰」操演，國防部發言人陳中吉昨表示，國防部都有相關規劃，但案子還在上呈當中，確定後再向外界報告。至於傳出將有美國退役將領率團來台觀摩，陳中吉說，不作相關評論。
飛彈驗證工作 演習後進行
蔡英文政府上台後定調國軍新戰略為「防衛固守，重層嚇阻」，至於飛彈相關驗證工作，將安排於漢光演習之後進行。國軍官員透露，包括空對空中程飛彈、空對海與艦對艦反艦飛彈、艦對空防空飛彈，預計今年六月於屏東九鵬基地驗證。
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標題：漢光兵推納F-35 模擬中國3航艦來襲
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