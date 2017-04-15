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柯建銘自訴馬洩密案二審 曾德水中籤

2017-04-15

〔記者項程鎮／台北報導〕高等法院昨天抽籤前總統馬英九遭立委柯建銘自訴洩密等案，由法官曾德水中籤擔任受命法官，高院再配置本案審判長為庭長周政達、陪席法官為汪梅芬；曾德水手上已有前總統陳水扁和家人的二次金改案及洗錢案，成為高院首位同時審理兩位前總統官司的法官。

六十五歲的曾德水受訪指出，目前手中還有扁家案件，已裁定停止審理，現在又分到馬英九被控洩密案，同事笑他是「總統級法官」，等這二件案子審結後，將申請退休。

馬英九總統卸任後，第一件官司就是被柯建銘自訴控告涉嫌教唆洩密、違反通訊保障及監察法、個人資料保護法、加重誹謗等，台北地院上月二十八日判決馬無罪。

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  • 高等法院昨天抽籤前總統馬英九遭立委柯建銘自訴洩密等案，由法官曾德水中籤擔任受命法官。（資料照）

    高等法院昨天抽籤前總統馬英九遭立委柯建銘自訴洩密等案，由法官曾德水中籤擔任受命法官。（資料照）

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