陸軍黑鷹 又15架移交空軍
立委質疑嚴重打亂陸軍建軍規劃 軍方：會進一步評估
〔記者羅添斌／台北報導〕軍方官員昨天透露，國防部規劃將陸軍六十架黑鷹直升機中的十五架移交空軍使用的方案，經過多方協調後，這項規劃案已經敲定，黑鷹直升機將以三批方式先後移交空軍，首批兩架則會在十二月就移交空軍。
首批2架12月移交
我國由陸軍向美國採購六十架UH-60M黑鷹直升機，用以汰換老舊的UH-1H直升機，但先是前總統馬英九任內決定要將其中的十五架移交給空勤總隊使用，蔡英文總統上任後，空軍出身的國防部長馮世寬又規劃要再移交十五架給空軍使用，引發朝野立委質疑軍方建軍規劃混亂、陸軍內部也有不滿的聲浪，軍方則說會進一步評估。
相關人士說，陸軍建案採購六十架黑鷹直升機，是為了滿足兩個陸軍航空旅及飛訓指揮部的戰訓任務需要，國防部卻要移交空軍及空勤總隊各十五架，讓陸軍可用的架數減半到只剩三十架，嚴重打亂陸軍的建軍規劃，即便戰時可將這三十架回歸作戰序列，但作戰任務的訓練與搜救任務訓練之間有相當大的差距，不能以回歸作戰序列一句話，戰力就可立即回復。
但軍方官員昨天透露，移交十五架黑鷹直升機給空軍的方案，國防部日前已敲定，並且規劃十五架黑鷹直升機移交給空軍的具體時程。
官員說，這十五架黑鷹直升機，會配合美國交機時程，分成三批移交空軍，首批兩架會在今年十二月移交空軍，第二批六架，規劃在一○七年六月交給空軍，第三批七架，移交時間落在一○七年十二月。
汰換老舊空軍S-70C
官員表示，會急著將十五架黑鷹直升機移交給空軍使用的原因，在於空軍救護隊現有的S-70C直升機機齡十分老舊，但出勤率高，加上這型直升機的使用時數即將屆限，若繼續使用，恐怕會出現極大作業風險及不安全性。
在移交十五架黑鷹直升機給空勤總隊的作業上，軍方官員說，目前已經移交五架給空勤總隊，後續還會分三批移交，包括在今年六月移交一架、一○七年六月移交三架、一○九年六架。
陸軍黑鷹直升機外觀塗裝採墨綠色，遠看接近黑色，但先前移交給空勤總隊的黑鷹直升機，外觀塗裝在美國原廠時就先改為空勤總隊的紅白相間塗裝，被外界稱為「紅鷹機」；移交給空軍的十五架黑鷹直升機，外觀塗裝也將改成空軍救護隊的藍白塗裝，成為「藍鷹機」，軍方官員表示，計畫在交機後，再委由國內廠商執行塗裝。
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