拚本會期三讀 促轉條例週五列討論事項

2017-04-04

〔記者邱燕玲／台北報導〕本屆立法院第一會期在司法法制委員會初審通過的「促進轉型正義條例草案」，執政黨力拚本會期三讀通過。立院民進黨團總召柯建銘昨天受訪指出，民進黨團預計在週三程序委員會中將促轉條例草案排入本週五討論事項，希望本週五就能處理，至於促轉中有關不當黨產處理的內容，則會移除後做微調整理。

蘇嘉全週三召集朝野協商

立法院長蘇嘉全本週三將召集朝野協商，討論「促進轉型正義條例草案」。

時力黨團總召徐永明表示，時力主張促轉條例應改名為「實踐轉型正義條例草案」，由於不當黨產處理條例已經通過，「實轉條例」就把黨產相關內容拿掉，另針對司法平復、對司法不法的救濟和政治檔案的徵集做處理。

徐永明也表示，對於公產變私產、國產被非國民黨人和團體侵占的情形，也會要求納入「實轉條例」處理，例如原本是公立機構的「仁濟院」，後被接收成為私產，這種不當侵占國產的情況，就會要求返還公家，才能真正實踐轉型正義。

國民黨︰現非最佳處理時機

國民黨團總召廖國棟昨天則表示，促轉條例目前無急迫性與必要性，「現在不是最好的時機」，而且這是第一會期初審通過的，其內容給社會的印象很不好，都是對立、追殺，砍傷別人造就自己，國民黨反對這樣的促轉條例，且當初促轉最重要的內容就是黨產的處理，現已通過不當黨產處理條例，剩下的促轉條例內容就很空洞。

至於其他如檔案開放等內容，廖國棟表示，國民黨團完全支持，但希望擴大開放，不要侷限於某個年限，才是真正的公平正義；另外也會要求把原住民族促轉內容納入一起處理。

親民黨立委陳怡潔表示，目前社會認為執政黨推動太多政治性的修法，民眾對此觀感不佳，認為是政治惡鬥，且促轉條例未納入原民轉型正義，不是真正的轉型正義；上週朝野協商時因時力堅持，所以蘇嘉全排定本週三協商，但她認為如果只是刷存在感、為排而排，親民黨團不贊成。