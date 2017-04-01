立院審「前瞻基建」 將開6場公聽會

2017-04-01

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院昨處理總金額逾八千八百億元特別預算的「前瞻基礎建設特別條例草案」，國民黨團抗議這項條例「不公不義、綠營綁樁」進行杯葛，最後民進黨團同意召開六場公聽會，草案則交付經濟、內政、財政、交通、教育、社福及衛環等六個委員會聯席審查。

十多位國民黨立委昨手持「假前瞻、真綁樁」等標語突襲議場主席台，要求召開公聽會，立法院長蘇嘉全隨後邀集朝野協商。國民黨團總召廖國棟要求召開十場公聽會，其中四場要在立法院外舉辦，也要擴大聯席審查的委員會，並於審查特別預算時，由兩黨的召委輪流排審。

民進黨團總召柯建銘反駁，指類似的公共建設特別條例案，過去在陳水扁、馬英九任內都提過，均無召開公聽會的前例，國民黨團出這種怪招沒意義，純粹就是想拖時間。

廖國棟表示，國民黨過去要審「自由經濟示範區特別條例草案」，就是被民進黨用類似的方法搞掉。

民進黨團書記長李俊俋舉馬政府任內性質相近的「振興經濟擴大公共建設投資特別條例草案」為例指出，當時兩週內就完成三讀，國民黨應該在審查會表達不同意見。

朝野討價還價，柯建銘同意舉辦六場公聽會，草案將交由經濟、財政等六委員會聯席審查，未來財委會審查特別預算時，兩位召委均得排審。國民黨團書記長王育敏再加碼要求，一天只能排一場公聽會，並由國民黨立委擔任部分場次的主席。民進黨團幹事長葉宜津反駁，朝野協商不能違背法律規範。後來民進黨團再次讓步，同意寫明「一天一場次」，朝野終達成共識。