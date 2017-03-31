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唐飛盼馮世寬 重新檢討軍務革新

2017-03-31

憂「台灣正瀰漫反軍情結」

〔記者涂鉅旻／台北報導〕前行政院長唐飛日前摔傷左肩後，昨首度露面參加前監察委員黃煌雄的新書發表會，並對國防政策提出建言。唐飛表示，台灣正瀰漫「反軍」情結，希望國防部長馮世寬面對各種質疑下，重新檢討軍事事務革新。他也說，軍事事務革新比國防工業自主、國艦國造等政策還要重要，且永遠不嫌晚。

對於國防政策發展，唐飛在新書發表會中直指，他擔任參謀總長時，我國國軍開始進行軍事事務革新，沒想到，自二○○○年首度政黨輪替起十六年，國防部長竟換了十一位，恐怕沒有一件需長時間投入的事，能在這麼頻繁異動下推動，希望國防部長馮世寬面對各種質疑下，重新檢討軍事事務革新工作，也應獲外界全力支持。

唐飛表示，台灣正瀰漫一種「反軍」情結，很多因素造成外界對軍人的不信任，但如果我國國防不好，全民也要承擔責任。

有關「國防自主」政策，唐飛說，如依靠國內國防工業造潛艦、戰機，工業基礎要像金字塔底部一樣穩固，他不反對此議題，但盼政府務必慎重。

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  • 前監委黃煌雄昨新書發表會，前行政院長唐飛（右）出席。（記者羅沛德攝）

    前監委黃煌雄昨新書發表會，前行政院長唐飛（右）出席。（記者羅沛德攝）

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