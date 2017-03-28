禁Formosa布條 足協挨轟
〔記者呂伊萱、林宗偉／台北報導〕台灣足協前日在台北舉行亞洲盃資格賽，足協卻突襲要求球迷將加油旗幟「All Hail Formosa」撤下，引起爭議。體育署表示，此標語去年曾遭亞足聯開罰，已要求足協溝通；民進黨立委黃國書昨日批評「在自己國家舉旗也被撤」，要求體育署應加強輔導足協據理力爭，不要使球迷加油還被言論審查。
二○一九亞洲盃足球賽前晚舉行資格賽，台灣男足不敵土庫曼以一比三落敗。場外卻發生足協要求球迷將加油旗幟「All Hail Formosa」撤下的爭議事件。黃國書與民進黨立委張廖萬堅昨就近日體育賽事爭議召開記者會，提到排協U18選手資格不符問題、冰球圍毆事件與足協撤福爾摩沙旗幟三案，督促體育署「不能換署長卻不換思維」，應加強輔導單項協會與球迷間的協調，不要讓爭議成為球迷的遺憾。
立委︰球迷進場加油 還被「言論審查」
國內最大足球迷加油團「藍色疾風加油團」代表林詠晨表示，加油團舉「All Hail Formosa」旗幟已近十年，去年開始被刁難，布條意義單純是「為福爾摩沙歡呼」，希望為台灣隊員加油，卻被要求撤下。
林詠晨說，Formosa是葡萄牙語台灣古名，如果關島可以用自己語言稱呼足球隊Matao，台灣卻不能用Formosa稱呼，「很奇怪」。且足協賽前才在現場張貼告示，更拒絕與球迷溝通，嚴重打擊球迷為國家隊加油的熱情。
足協︰上次已被罰 球迷可向亞足聯反映
體育署國際及兩岸運動組長許秀玲說，國際賽都是國際總會授權我方承辦，去年十月在高雄舉行的亞洲盃資格賽附加賽，Formosa標語被亞足聯認為是政治性標語，開罰四千美元（約十三萬台幣）罰款，體育署雖要求足協循管道溝通，最後仍是裁罰定案。
足協秘書長陳威任表示，當時收到裁決後就向亞足聯反映該判決有商榷之處，不過罰五千美元以下的案件無法申訴，協會只能「善意提醒」，亞足聯沒有義務回應，至今也未獲音訊。
陳威任說，站在協會立場，不覺得「All Hail Formosa」有政治意涵，但遭亞足聯禁止仍得依法行事，否則累犯，處罰會更加重，球迷若認為不公允，也可直接向亞足聯反映。
黃國書對體育署態度不以為然，強調應該據理力爭說明。因為竟然連「在自己國家都不能舉旗」，十分傷害球迷的心。黃國書要求體育署，加強輔導各協會界定政治標語和奧會模式，並向國際組織堅定立場，不要讓球迷加油打氣卻還要被言論審查。張廖萬堅則強調單項協會改革相當重要，近半年來體育團體頻頻出現爭議，去年開始修正國體法，希望監督與改革這些體育窗口，往「財務透明、業務公開、組織開放、營運專業」的方向改革。
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