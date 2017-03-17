2017-03-17

〔記者錢利忠、楊國文／台北報導〕前民進黨立委張俊宏被控挪用全民電通資金等案，遭判刑三年八月確定，張已入監服刑，目前假釋中；最高法院昨又以他投資怡鴻等公司造成全民電通損失部分，將他判刑兩年定讞，將再度入獄。

張俊宏曾因全民電通掏空等案入獄，去年底獲准假釋。最高法院此次審理部分，是全民電通案中，張俊宏被控以一億一千萬元購買台中房地產，虛列不實買賣價金，投資怡鴻、懋德公司收取回扣，而這兩家公司事後倒閉，造成全民電通損失一億元。

最高法院認為，張俊宏對全民電通造成損害事證明確，依違反證交法等罪判張俊宏兩年、張前女友林慧珍一年三月徒刑，全案定讞。