司改國是會議／政治干預司法 納第二分組議題

2017-03-14

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府司改國是會議籌備委員會昨召開第五次會議，對於民眾關心的「政治干預司法」問題，確定納入第二分組討論；另下週六增開「人民參與司法」公聽會，將全程網路直播。

司改國是會議分組會議分別為：第一組「保護被害人與弱勢者的司法」、第二組「全民信賴公正專業的司法」、第三組「權責相符高效率的司法」、第四組「參與透明親近的司法」、第五組「維護社會安全的司法」。籌委會昨針對各分組至今的會議召開情形廣泛討論。

籌委會指出，第二分組對於人民關切的「政治干預司法」問題，決定增列「切斷政治與司法的糾葛，維持司法的中立」，另增加「設立司法政策研究機構」兩大類議題。第三分組將「採行起訴狀一本主義（卷證不併送），並強化各法院審查庭篩檢證據之能力」議題，轉交第四分組，作為「人民參與司法：不起訴、審判之參審制與陪審制」的配套措施一併討論。

第五分組也重新整理了組內議題，將兒少與性別相關的司法制度新增為「兒少與性別的社會安全及司法制度檢討」。

籌委會表示，針對社會大眾矚目的「人民參與司法」，第四分組將於廿五日增開公聽會，邀請學者專家與各分組委員討論陪審、參審等議題，會議將全程網路直播。