國民黨轉帳撥用吞國產 黨產會將追徵12.4億

2017-03-10

黨產會24日聽證會 追查早期無償取得

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會廿四日將開聽證會，追查國民黨早期執政時透過「轉帳撥用」等方式，無償取得國有特種房屋與土地（日產房地）。未來若認定該等土地為國民黨不當取得之財產，黨產會將向國民黨追徵其以此獲利的十二億四千六百七十三萬多元，還財於民。

黨產會初步調查指出，國民黨以轉帳撥用取得日產房地，大多已遭政府徵收或移轉他人。其中，已移轉他人土地共計四百五十筆，國民黨共獲利五億八千五百七十一萬多元；遭政府徵收土地有八筆，國民黨也獲政府補償金六億六千一百零一萬多元，國民黨共計獲利十二億四千六百七十三萬多元，黨產會將對此追徵價額。

孫逸仙公園被徵收 曾獲逾6億補償金

調查報告表示，國民黨無償取得日產房地後遭政府徵收部分，最大一筆為一九九五年因台北車站旁「孫逸仙公園」土地被徵收，國民黨獲得六億多補償金。

國民黨取得之日產不少坐落於台北市蛋黃區，如位於台北市衡陽路天仁茗茶餐廳房地也曾是黨產。國民黨一九六○年無償取得該處日產房地後，一九六一年以「左手轉右手」方式，將土地售與黨營事業裕台公司；裕台在二○○三年又出售給天仁茶葉公司，以今年一月土地公告現值計算，國民黨因此共獲利三億三百四十八萬多元。

報告也揭露國民黨早期無償取得國產原因，國民黨先是依據一九三九年前國防最高委員會常務會議核定，得轉帳取得國有特種「房屋」產權。到一九五四年，國民黨台灣省黨部竟進一步發文要求省政府，比照其接收七間日產戲院的方式，將國有特種房屋之基地（土地），也一併轉帳撥用給國民黨。同年，經行政院函示奉准，國民黨終得無償取得國有特種房屋之土地產權。

監院曾調查 指「轉帳撥用」涉悖逆法令

監察院二○○一年曾對此案提出調查意見，指行政機關於訓政時期將國民黨以政府名義接收之國有特種房屋，以轉帳撥用等方式轉予國民黨，以及行憲後仍將該等房屋所屬土地併列轉帳予國民黨，與當時法令有悖逆之嫌，「行政院應本維護國產權益立場，確實清查該等房屋及基地現況，依法處理。」