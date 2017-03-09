前副總統李元簇辭世 享壽94歲
2017-03-09
三三一告別式 台北一殯舉行
〔記者許展溢／苗栗報導〕退休後定居苗栗頭份的前副總統李元簇昨天清晨四點十五分辭世，享壽九十四歲，告別式定三月卅一日（週五）上午在台北市第一殯儀館舉行。
李元簇曾任法務部長、教育部長、政治大學校長、總統府秘書長。李也曾在新竹地方法院擔任法官，偶然機會到鄰近的頭份旅遊，被地方風土民情吸引，卸任副總統後與妻子徐曼雲租屋長居頭份，二○○四年置產成為頭份人。
卸任後住頭份 享受田園生活
李元簇於一九九九年妻子過世後，便獨居頭份。地方人士表示，李元簇享受低調、恬靜田園生活，偶有隨扈與秘書陪伴，大部分時光都是一個人，生活起居也是自己打理。
地方人士指出，李元簇沒有任何官架子，散步遇見鄉親都會打聲招呼，相當溫和慈祥，昨天辭世消息傳開，許多政壇人士前往關心，親民黨主席宋楚瑜、新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌、前縣長傅學鵬等人都前往李元簇住處悼念。
簽署放棄急救同意書 拒插胃管
頭份市重光醫院主治醫師莊繼光說，李元簇走得非常安詳。他表示，五年多前李元簇開始洗腎，因年事已高，身體虛弱，十幾天前開始吞嚥困難，但談話、精神正常，六日到醫院洗腎完還跟他說再見。原本想幫忙插胃管強迫進食，卻遭他強烈拒絕，還留下字條「我不要插胃管！」數月前已簽署放棄急救同意書。
前任李家官邸總管、現任海巡署桃園機動查緝隊長陳進丁說，李元簇育有兩子，大兒子與三名孫女遠居德國，二兒子定居台北，李元簇辭世前，是二兒子與媳婦陪伴在身邊。
陳進丁說，李元簇生前有交代，想要葬在新北市金山法鼓山，靈堂暫設頭份住處，告別式定於三月卅一日（週五）上午在台北市第一殯儀館舉行。
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