文總今開會員大會 蔡接會長

2017-03-09

〔記者鍾麗華／台北報導〕中華文化總會上月終於順利舉行臨時執委會，通過蔡英文總統、副總統陳建仁及文化部長鄭麗君等二五八位新會員的入會案。而文總今將召開會員大會，除票選新任執委、諮委外，也將選出蔡總統擔任會長、陳建仁為副會長，秘書長將由蔡的核心幕僚林錦昌接任。蔡總統今天也將親自出席會員大會。

去年政黨輪替後，文總交接一波三折，前會長劉兆玄任期到去年十一月廿一日，但劉兆玄為首的「馬家軍」，卻透過執委會流會，以技術性杯葛蔡總統入會案；後在輿論壓力下，劉兆玄宣布請辭。文總執委會在三度流會後，上月十五日終於順利開會，確認蔡總統等人的入會案。

而今天會員大會除選出會長、副會長，也將從四十一名執委候選名單中，票選出卅五名正式執委、六名候補執委，執委候選名單包括前立法院長王金平、聯電榮譽副董事長宣明智、東元集團會長黃茂雄、新光金董事長吳東進、富邦金董事長蔡明忠、南僑董事長陳飛龍、工總理事長許勝雄、耐斯集團總裁陳哲芳等人。

不過，上月特地出席執委會的台積電董事長張忠謀，此次並未在候選名單中。據了解，張忠謀過去雖擔任執委，但卻從未到文總開過會，因為公務繁忙，加上從新竹到台北開會，交通時間很長，所以府方就「尊重他的意願」。而今天選出新任執委後，將直接召開第一次執委會，蔡總統也正式接掌文總，但沒有安排會長交接儀式。