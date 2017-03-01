祖父目睹二二八鎮壓 紐國客來台追思
籲台灣人「認識自己的根 不應掩飾過去」
〔記者呂伊萱、林欣漢／綜合報導〕二二八事件七十週年，紀念活動越趨國際化。二二八事件紀念基金會昨舉行中樞紀念儀式，除日韓等人權學術團體參加外，並有來自紐西蘭的訪客Tim Shackleton伉儷參與儀式，Tim的祖父當年親眼目睹二二八事件高雄鎮壓後，回鄉寫作《福爾摩沙的呼喚》（Formosa Calling）一書，Tim此次特地走訪台灣，認識這段家族歷史。
《福爾摩沙的呼喚》一書描述紐西蘭工程師艾倫．詹姆士．謝克頓二戰後受聯合國重建委員會派駐台灣，在二二八期間於高雄親眼所見的歷史。
Tim昨受訪時透露，祖父目睹鎮壓後，面臨巨大的衝擊與失落，所以回紐西蘭後以八十多頁的英文原稿記下台灣在中國國民政府統治下的實況。但Tim說，「當時別人認為他是共產黨」，故不願意出版此書。該份手稿遲至半世紀後，才在紐西蘭台灣同鄉會會長廖評昱的牽線下重見天光，並出版英文與中文譯本。
對於台灣社會不乏呼籲「放下」的聲音，Tim認為「認識自己的根是一個國家的ＤＮＡ」，只要對談論過去感到恐懼，不論是國家或個人都將難以前進，且更糟的是，某些人為了使自己好過，試圖掩蓋過往或甚至重置人們的認知。
日韓數團體 參與中樞紀念儀式
日韓均有數個團體參與中樞紀念儀式，包括日本中央大學校長酒井正三郎及其訪團、中京大學訪團亦友、沖繩二二八受難者家屬代表團，及韓國五一八基金會與濟州四三研究所近三十人的訪團。
酒井正三郎說，根據調查結果表明，在具留日背景的百名遇難人士中，中央大學留學生佔超過一成，是人數最多的，另有東京、京都、早稻田、慶應與日本大學等多所學校的畢業生遇難。若沒有被捲入歷史悲劇，想必前輩們會為台灣做出更多的貢獻，他僅呈獻中央大學附屬高中學生所折的一束千紙鶴，表達衷心的哀悼。
日籍受難者之子 和平島追悼
沖繩二二八受難者家屬代表團成員青山惠昭，去年跨海打贏行政訴訟，成為首位因二二八事件獲賠的外籍受難者家屬，昨也前往基隆和平島福德宮參拜，追思二二八中遇難的父親青山惠先。青山惠昭並說，還要協助另兩名日籍受難者家屬申請賠償金，盼追求事實真相跟賠償能夠順利完成。
美三城定二二八「台灣和平日」
另外，美國紐約州雪城（Syracuse）、瓦平格爾（Wappinger）與麻州莫爾登（Malden）三城市昨同時公告二○一七年二月廿八日為 「台灣和平日」。公告中指出，這是台灣民主化過程中歷史性轉變的一天，同時也是全世界台灣人癒合傷痛、和解及團結的重要日子，為了鼓勵所有人一同認識「二二八大屠殺」，宣告今天為「台灣和平日」。
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