五二○就職週年 蔡將再論述兩岸政策
2017-02-28
〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統去年年終談話時，呼籲北京當局「共同擘劃兩岸互動新模式」；二月初在台商春節聯誼活動時，有台商轉述蔡總統談話表示，下半年是兩岸「新政策」宣示的好時機。據透露，蔡總統將在五二○就職週年時，再度論述兩岸政策，希望讓兩岸關係更和緩。
相關官員指出，從去年底以來，蔡總統即多次強調「兩岸互動的新模式」，而各種方案只要有利於兩岸關係、和平發展與人民福祉，「我們都願意坐下談」；政策方向會不斷釋出善意，營造兩岸互動氣氛。
至於「新政策」是否下半年推出？官員強調，「政策是一貫的」，並不是下半年一定會推出具體的新政策，「我們本來就一直在做」；其實就是努力拉近雙方認知上的差距，這是政府長期要做的事。
兩會互動停擺 智庫交流不歇
知情人士指出，雖然海基、海協兩會交流停擺，但第二、第三軌的學者智庫交流，「實質上有通」。亞太基金會與中評智庫基金會日前在台共同舉辦論壇，身兼中評社長的智庫基金會董事長郭偉峰來台，與亞太基金會董事長許信良見面，雖然中評社總部位於香港，但北京卻可直接控制，「這些智庫交流，都有政治訊號」。
至於中國兩會將在三月初開幕，日前外傳中國政府將修改「反分裂國家法」，將對台動武的條件具體化，不過，根據日前公布的議程，並無上述內容，相關官員強調，我方仍持續密切關注，做「最壞的打算、最好的準備」。
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