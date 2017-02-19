中國第2艘航艦、萬噸驅逐艦 今年下水

2017-02-19

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍「遼寧號」去年底、今年初赴西太平洋進行遠洋演練，兩度接近我國海域，引發國際關注。事實上，中國除「遼寧號」航艦戰鬥群外，亦正籌建下一代水面艦戰力，除首艘自製航艦「001A」可能在今年下水、二○二○年成軍外，中國首型萬噸水面作戰船艦「055」飛彈驅逐艦一號艦，也可能在今年下水、明年交付解放軍海軍，二○二○年將有四艘同型艦服役。

新航艦傳定名山東號 已儲訓官兵

根據美國《國家利益》雙月刊（The National Interest）去年十一月的報導，中國「055」飛彈驅逐艦排水量可能達一萬四千噸，雖服役時間點可能落在二○一八年以後，但一旦服役，將成為亞洲最具威力的水面艦。該刊物指出，雖尚不清楚「055」驅逐艦的用途，但可能成為新一代航艦戰鬥群的主力護衛艦艇。

中國媒體近日亦報導，中國分別在大連造船廠、上海造船廠各建一艘艦長近兩百公尺的大型艦艇，推測就是「055」驅逐艦第三號、第四號艦，四艘艦預計二○二○年交艦完畢。雖「055」確切性能諸元、搭載火力尚不得而知，但根據中國媒體推測，光「055」驅逐艦的垂直發射系統單元數，可能超過一百個。

此外，中國解放軍首艘自製航艦「001A」預計今年下水、二○二○年服役，外傳可能定名為「山東號」。有熟知中國軍事的人士指出，雖「001A」航艦尚未服役，但中國已開始儲訓「001A」航艦官兵，甚至有傳聞指，當「遼寧號」去年底、今年初赴西太平洋遠訓時，艦上搭載兩組官兵，代表除遼寧號本身船員外，另一組人藉由實際演練，熟悉航艦事務，待「001A」服役後，即可迅速進入狀況。