憂228史料消失 薛化元籲暫停銷毀檔案

2017-02-18

二二八事件70週年

〔記者李欣芳／台北報導〕二二八事件不斷有新檔案被發現，但現有檔案銷毀程序，卻潛藏檔案有可能在未經全面檢視後遭到銷毀的危險，二二八基金會董事長、歷史學者薛化元昨表示，應先暫停轉型正義期間所有檔案的銷毀工作，經學者專家全面性檢視之後再處理。

他說，二二八基金會賠償受難者家屬最多的縣市是彰化縣，在翁金珠擔任縣長任內找到彰縣警察局監控二二八相關人士的檔案與名單。既然彰化有檔案，基隆、台北、嘉義、高雄是否應該也有？各界應繼續努力找，但他擔心由於部分檔案名稱不會寫二二八，因此就算查到檔案，也不會知道這是二二八的檔案。

二二八基金會等多個單位昨共同舉行記者會，說明紀念二二八事件七十週年系列活動，主題為「時代在眼前 二二八七十年」。這次各縣市及美國洛杉磯等地都有紀念活動，包括特展、追思會、音樂會、學術研討會、追思禮拜、史蹟巡禮等遊行與新書發表會等。

一九八七年陳永興、鄭南榕等人首度推動二二八事件平反，卻面臨國家暴力無情打壓。二二八國家紀念館十九日將展出「人民力量打破禁忌，二二八平反與轉型正義特展」。

至於二二八當天，除蔡總統參加台北二二八公園中樞紀念儀式外，台灣國家聯盟規劃二二八當天中午，從二二八事發現場「天馬茶房」一路遊行到二二八公園「史蹟巡禮」。

青年學生「共生音樂節」宣傳組組長李宇恩說，他們當天中午將先遊行，從行政院出發經中山堂到二二八公園，重現一九四七年的抗議路線，下午在凱道辦音樂節活動。

薛化元說，紀念二二八事件是為讓悲劇不再發生，紀念二二八不僅在台灣，也向國際發聲，今年還預計出版第一本有關二二八法文書籍。