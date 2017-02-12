楊振隆：元凶蔣介石 官方報告應列入
〔記者李欣芳／台北報導〕二二八大屠殺將屆滿七十週年，鑑於歷史真相仍未釐清，二二八事件紀念基金會執行長楊振隆昨表示，從現有資料來看，當年下令鎮壓的蔣介石是二二八事件的元凶，二○○六年二二八基金會出版的「二二八事件責任歸屬研究報告」直指蔣介石是二二八事件的元凶，他支持這本書的論點，蔣介石應為事件負起最大責任。他認為，蔣介石是二二八事件元凶，應列為未來官方二二八事件的調查報告。
「二二八到目前為止，只有被害者，而沒有加害者」，楊振隆強調，二二八事件邁入第七十年，這件事不能再和稀泥，應該釐清責任歸屬，才有真相與是非。
二二八基金會在新任董事長薛化元上任後，基金會已成立論述小組，將補強歷史論述，未來盼以「二二八事件責任歸屬研究報告」為底本，配合新出土的檔案與史料，增補資料，協助政府完成國家轉型正義的真相調查報告。
由政府捐助成立的二二八基金會，二○○六年陳錦煌擔任董事長任內，出版由學者張炎憲、陳儀深等人執筆的「二二八事件責任歸屬研究報告」，結論直指「蔣介石是事件元凶，應負最大責任」，公布後引發蔣家後代強烈不滿，但許多二二八受難者家屬都直指當初是蔣介石派兵來台大屠殺，應追究蔣介石的責任。
「二二八事件責任歸屬研究報告」指出，蔣介石對台灣民情認識不清，認為台灣人民當初要求改革、抗議不公是意圖脫離中國、背叛中國的舉動，因此派兵鎮壓，造成台灣浩劫。「蔣介石擔任國民政府主席，是國家最高領導人，掌握黨政軍特大權，唯有他才能決定派兵來台，也唯有他的支持，陳儀等才敢漠視台灣民意，任意非為，也唯有他的默許，軍隊才敢任意逮捕，不經審判，槍殺無辜」。
楊振隆表示，當初基金會出版的責任歸屬研究報告，是學者專家撰寫的研究成果，並非官方版的調查報告，通常教科書不會引用，未來二二八的官方調查報告應釐清責任歸屬，他期盼蔣介石是二二八事件元凶應列入新的官方調查報告中。
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