駁「憲兵備鎮暴槍」 國防部斥蔡正元造謠
2017-01-23
〔記者羅添斌／台北報導〕年金改革國是會議昨在總統府舉行，場外有大批軍公教人員抗議，國民黨政策會執行長蔡正元在臉書指稱，「政府下令北部地區所有憲兵停休，全部要向總統府集合、並且要準備鎮暴用橡膠槍彈，應付軍公教抗議」；國防部昨嚴正表示，蔡正元所述均非事實，其以臉書散布不實言論，企圖激化衝突與對立，國防部予以嚴厲譴責。
國防部強調，沒有下達北部地區所有憲兵停休及向總統府集合等相關命令，請各界應杜絕不實流言，避免以訛傳訛。
憲兵指揮部政戰主任謝明德說，為支援年金改革國是會議的維安任務，的確有部分憲兵人員停休，但絕沒有到蔡正元所稱北部地區憲兵全部停休的地步，而執行維安任務的憲兵人員，配備與過去多年來執行類似任務時相同，沒有增添新的武器裝備。
在遭國防部否認及譴責後，蔡正元又發文指稱「國防部下令收起鎮暴槍」，並指軍方因消息遭曝光，「把參謀長叫去電」，還說軍方「否認什麼？若要人不知，除非己莫為」等語。
憲兵指揮部昨晚澄清，指蔡所述完全子虛烏有，對其連續在臉書散布憑空杜撰之不實言論，企圖激化衝突與對立，憲指部嚴正抗議。
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