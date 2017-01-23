| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

駁「憲兵備鎮暴槍」 國防部斥蔡正元造謠

2017-01-23

〔記者羅添斌／台北報導〕年金改革國是會議昨在總統府舉行，場外有大批軍公教人員抗議，國民黨政策會執行長蔡正元在臉書指稱，「政府下令北部地區所有憲兵停休，全部要向總統府集合、並且要準備鎮暴用橡膠槍彈，應付軍公教抗議」；國防部昨嚴正表示，蔡正元所述均非事實，其以臉書散布不實言論，企圖激化衝突與對立，國防部予以嚴厲譴責。

國防部強調，沒有下達北部地區所有憲兵停休及向總統府集合等相關命令，請各界應杜絕不實流言，避免以訛傳訛。

憲兵指揮部政戰主任謝明德說，為支援年金改革國是會議的維安任務，的確有部分憲兵人員停休，但絕沒有到蔡正元所稱北部地區憲兵全部停休的地步，而執行維安任務的憲兵人員，配備與過去多年來執行類似任務時相同，沒有增添新的武器裝備。

在遭國防部否認及譴責後，蔡正元又發文指稱「國防部下令收起鎮暴槍」，並指軍方因消息遭曝光，「把參謀長叫去電」，還說軍方「否認什麼？若要人不知，除非己莫為」等語。

憲兵指揮部昨晚澄清，指蔡所述完全子虛烏有，對其連續在臉書散布憑空杜撰之不實言論，企圖激化衝突與對立，憲指部嚴正抗議。

廣告
  • 年金改革國是會議昨日登場，監督年金改革行動聯盟號稱動員三萬人在凱達格蘭大道抗議，群眾舉著「執政無能」、「全民遭殃」的標語對年金改革表達不滿。（記者廖振輝攝）

    年金改革國是會議昨日登場，監督年金改革行動聯盟號稱動員三萬人在凱達格蘭大道抗議，群眾舉著「執政無能」、「全民遭殃」的標語對年金改革表達不滿。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蜜汁梅子雞
總舖師✧圍爐好菜
圍爐宴客✤討喜小菜
過年素料採購/保存
轉寄

標題：駁「憲兵備鎮暴槍」 國防部斥蔡正元造謠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月23日‧星期一‧丙申年臘月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.