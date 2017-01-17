成立長風基金會 江宜樺：與選舉無關
2017-01-17
〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長江宜樺昨舉辦「長風文教基金會」成立茶會，現場政、商界人士雲集，前朝首長齊聚宛如卸任政務官同學會。長風基金會由江宜樺擔任董事長，成員也幾乎為江內閣閣員，外界解讀成立基金會與選舉有關，江宜樺對此強調，基金會不是他個人舞台，也與政治和選舉無關。
江宜樺說，基金會的成立宗旨是為台灣未來找出路、協助年輕人連結國際；因台灣近年不斷內耗，讓他很心疼，希望基金會作為平台，號召更多人加入，基金會也能與其他平台連結，成為把台灣正向力量融合的大平台。
至於成立基金會前，是否徵詢過前總統馬英九與前國安會秘書長金溥聰？江宜樺笑說「都沒有」，基金會做該做的事，外界不須多做聯想，也因此次為非政治性場合，未邀請任何政黨負責人出席。
江也公布基金會成員，包括副董事長為玉山科技協會理事長王伯元、和碩科技董事長童子賢，執行長由前交通部長葉匡時擔任；董事則有企業家何培鈞 、前陸委會主委夏立言、前政務委員馮燕、蔡玉玲、前國發會主委管中閔、前文化部長龍應台。
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