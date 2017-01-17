| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 政治

成立長風基金會 江宜樺：與選舉無關

2017-01-17

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長江宜樺昨舉辦「長風文教基金會」成立茶會，現場政、商界人士雲集，前朝首長齊聚宛如卸任政務官同學會。長風基金會由江宜樺擔任董事長，成員也幾乎為江內閣閣員，外界解讀成立基金會與選舉有關，江宜樺對此強調，基金會不是他個人舞台，也與政治和選舉無關。

江宜樺說，基金會的成立宗旨是為台灣未來找出路、協助年輕人連結國際；因台灣近年不斷內耗，讓他很心疼，希望基金會作為平台，號召更多人加入，基金會也能與其他平台連結，成為把台灣正向力量融合的大平台。

至於成立基金會前，是否徵詢過前總統馬英九與前國安會秘書長金溥聰？江宜樺笑說「都沒有」，基金會做該做的事，外界不須多做聯想，也因此次為非政治性場合，未邀請任何政黨負責人出席。

江也公布基金會成員，包括副董事長為玉山科技協會理事長王伯元、和碩科技董事長童子賢，執行長由前交通部長葉匡時擔任；董事則有企業家何培鈞 、前陸委會主委夏立言、前政務委員馮燕、蔡玉玲、前國發會主委管中閔、前文化部長龍應台。

廣告
  • 前行政院長江宜樺（左四）創辦的長風文教基金會昨舉行成立茶會，率執行長、前交通部長葉匡時（右一）與董事會成員合影。（記者廖振輝攝）

    前行政院長江宜樺（左四）創辦的長風文教基金會昨舉行成立茶會，率執行長、前交通部長葉匡時（右一）與董事會成員合影。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 江宜樺 長風文教基金會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：成立長風基金會 江宜樺：與選舉無關


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.