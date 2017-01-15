蔡英文過境舊金山 參訪推特總部

2017-01-15

〔特派記者蘇永耀／美國舊金山報導〕總統蔡英文十三日下午結束「英捷專案」四個邦交國行程，自薩爾瓦多離開，並於十三日晚上抵達美國舊金山過境一晚。總統十四日將參訪知名社群網站推特（Twitter）總部，出席亞洲．矽谷相關活動，中午將與僑胞午宴，另與美方人士聯繫；訪問團預計在十四日下午離開舊金山，預計台北時間十五日深夜返抵國門。

蔡總統搭乘的長榮專機降落舊金山機場，美國在台協會（ＡＩＴ）主席莫健、駐美代表高碩泰登機共迎總統，稍後也陪同蔡總統走進下榻的凱悅飯店，飯店正門大廳懸掛中華民國與美國國旗，以及「歡迎中華民國（台灣）總統蔡英文女士蒞臨舊金山」的紅布條。她進入飯店前除揮手致意，也數度停下腳步替僑胞簽名。

薩爾瓦多總統贈勳

蔡英文總統在離開薩爾瓦多前，十三日也在薩爾瓦多總統府接受軍禮歡迎，隨後與薩國總統桑契斯進行雙邊會晤，桑契斯並致贈「荷西．馬蒂亞斯．德爾嘉多．金質大十字勳章」給蔡總統。桑契斯感謝台灣政府及人民過去對薩國人民伸出援手，透過二○一四年到二○一九年雙邊合作計畫的訂定，並促進兩國之間的貿易，也希望未來善加利用自由貿易協定的工具，繼續嘉惠兩國人民。另也致力於兩國和平、民主及發展。

蔡英文則表示，勳章代表薩爾瓦多將台灣當作是親密的夥伴，她十分感動。蔡總統稍後也在國宴上公開邀請還未曾訪台過的桑契斯總統能來台訪問。

蔡總統也在國宴上表示，台灣北端有一個叫和平島的島嶼，過去被西班牙人命名為「聖薩爾瓦多」，他們在島上建造的城堡，就稱為「聖薩爾瓦多城」。數百年前的大航海時代，因緣際會擁有共同的名字，台薩兩國建立邦交之後，無論是在產業經貿、醫療衛生及農業發展等面向，更是有越來越深入的互動。

​總統稍後前往中美洲統合體秘書處參訪，由該處秘書長德阿薇蕾絲陪同參觀我國與中美洲統合體廿五週年合作計畫展。中美洲統合體為感謝我國協助中美洲區域統合進程所做之重大貢獻，特將辦公大樓六樓的活動大廳命名為「中華民國廳」。蔡總統一行隨後也參觀阿德賴達咖啡生產合作社與薩京大教堂。

蔡總統「英捷專案」共計九天八夜，訪問宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉，以及薩爾瓦多等四個邦交國，去程過境美國休士頓，返程則過境舊金山。