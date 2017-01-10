中投、欣裕台附隨組織案 國民黨撤回預防性不作為訴訟

2017-01-10

〔記者楊國文、王榮祥／綜合報導〕行政院黨產處理委員會去年十月針對中投、欣裕台公司是否為國民黨附隨組織召開聽證會前夕，國民黨向法院提出「預防性不作為訴訟」，想藉此保全兩公司資產；台北高等行政法院昨首度開庭，國民黨委任律師當庭撤回起訴狀，表示本案已無實益，後續三件本案訴訟官司會繼續打。

這是黨產案爭訟以來，國民黨首件撤回案；中投、欣裕台兩公司也共同提起一件「預防性不作為訴訟」，台北高等行政法院昨排定本月十六日傳訊中投、欣裕台、黨產會到庭審理。

昨天開庭時，國民黨委任律師張少騰表示，黨產會已認定中投及欣裕台為附隨組織，收歸國有，也凍結在永豐銀的資產，黨產會的行政處分，國民黨都向行政法院提出停止執行案及本案訴訟，已無必要提「預防性不作為訴訟」，因此提出撤回起訴狀。黨產會委任律師高涌誠表示，已收到國民黨撤回起訴狀，將告知黨產會。

「預防性不作為訴訟」是指在行政機關將做成行政處分或其他公權力行為，實際上會對權利義務造成影響或變動時，可提出預防性不作為訴訟，要求行政機關停止其行政處分或其他公權力行為。

黨產爭議以來，國民黨、中投、欣裕台公司分別聲請八件停止執行案、提起八件本案訴訟共十六案，台北高等行政法院已陸續裁定七件停止執行案，僅一案仍審理中。

不當黨產 高市議員檢舉11筆

此外，民進黨高市議員蕭永達質疑國民黨高市黨部與十處區黨部屬不當黨產，昨向黨產會檢舉。黨產會表示，會將相關資料帶回檢視、查證。國民黨高市主委黃柏霖則說，前監委黃煌雄早已調查過此案，該處理的都已處理、沒有問題。