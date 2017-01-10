中投、欣裕台附隨組織案 國民黨撤回預防性不作為訴訟
2017-01-10
〔記者楊國文、王榮祥／綜合報導〕行政院黨產處理委員會去年十月針對中投、欣裕台公司是否為國民黨附隨組織召開聽證會前夕，國民黨向法院提出「預防性不作為訴訟」，想藉此保全兩公司資產；台北高等行政法院昨首度開庭，國民黨委任律師當庭撤回起訴狀，表示本案已無實益，後續三件本案訴訟官司會繼續打。
這是黨產案爭訟以來，國民黨首件撤回案；中投、欣裕台兩公司也共同提起一件「預防性不作為訴訟」，台北高等行政法院昨排定本月十六日傳訊中投、欣裕台、黨產會到庭審理。
昨天開庭時，國民黨委任律師張少騰表示，黨產會已認定中投及欣裕台為附隨組織，收歸國有，也凍結在永豐銀的資產，黨產會的行政處分，國民黨都向行政法院提出停止執行案及本案訴訟，已無必要提「預防性不作為訴訟」，因此提出撤回起訴狀。黨產會委任律師高涌誠表示，已收到國民黨撤回起訴狀，將告知黨產會。
「預防性不作為訴訟」是指在行政機關將做成行政處分或其他公權力行為，實際上會對權利義務造成影響或變動時，可提出預防性不作為訴訟，要求行政機關停止其行政處分或其他公權力行為。
黨產爭議以來，國民黨、中投、欣裕台公司分別聲請八件停止執行案、提起八件本案訴訟共十六案，台北高等行政法院已陸續裁定七件停止執行案，僅一案仍審理中。
不當黨產 高市議員檢舉11筆
此外，民進黨高市議員蕭永達質疑國民黨高市黨部與十處區黨部屬不當黨產，昨向黨產會檢舉。黨產會表示，會將相關資料帶回檢視、查證。國民黨高市主委黃柏霖則說，前監委黃煌雄早已調查過此案，該處理的都已處理、沒有問題。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 北京強力施壓 佛訥：和蔡英文只通話、未見面
- 蔡英文離開宏都拉斯 未來雙方將多方合作
- 中投、欣裕台附隨組織案 國民黨撤回預防性不作為訴訟
- 辜寬敏上月建議蔡︰正名入聯 不應再維持現狀
- 焦點評論》郝吳柱的「正統」 干人民何事
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 佛訥：未見蔡總統 個人身分通電話
- 公立醫師非公務員 收回扣一億免沒收？
- 消除3路口瓶頸 台六十六線高架段通樂
- 《雲林8天4場爆禽疫》防疫所：無地緣 尚無大流行跡象
- 花蓮縣定古蹟檢察長宿舍整修 開工
- 車城將拆泡腳池 千萬公帑泡湯
- 英首相梅伊表態硬脫歐 英鎊應聲下挫
- 證券行情表、證券表格
- 雙性戀劈腿 保女女戀 謊稱被男性侵
- 翁啟惠採技轉紅線？ 專家：一連串錯誤造成
- 殭屍病毒若入侵地球 英研究：只剩273人存活
- 成棒經典賽》弟弟開轟助威 增菘瑋安心「關門」
- 新春遇舊仇家 J.湯瑪斯搶頭彩
- 整合18家農企業 高職生月薪30K
- 電業法協商 綠電未達規模 免備用容量
- 52歲碾米廠變藝廊 展鄉土畫作
- 不滿年金改革 屏東教師明陳情
- 浩鼎案 翁啟惠涉貪污起訴
- 翁曾持浩鼎記名股票 至少4000張
- 《中英對照讀新聞》Chickens exhibit Machiavellian tendencies, scientists discover －科學家發現，雞呈現權謀傾向
- 老曼尼還想打 加盟高知鬥犬
- 浪子盡孝 收容人捐肝救父成功
- 許添財：1例1休有大破無大立／當務之急應先救產業 才可能拚經濟
- 青少年塗鴉？ 9千萬景觀橋墩當留言板
- 曾宇謙完美主義 遠赴德國錄音
- 7年減債46億餘 嘉市債務管理冠全國
- 漢本段去年11起落石 列蘇花最危險路段
- 中石化前總經理等8人起訴
- 同事眼中陳明哲 好醫生但看錢太重
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai welcomed in Honduras
- 八架中國軍機 通過日對馬海峽
- 白宮：克魯茲拜會蔡總統不影響一中政策
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉吳敦義執「法統」以破「血統」
- 民主街拓寬 秀水綠隧留原地
- 浩鼎案1年 股價腰斬 新藥3期只聞樓梯響
- 助弱勢賣農產 花東好物平台上線
- 美耐皿容器抽查 筷子驗出甲醛
- 鐵馬遊池上 返鄉青年打造新旅遊
- 北美國際車展 概念車改款車拚場
- 緯創加碼擴廠 為接iPhone暖身
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中投、欣裕台附隨組織案 國民黨撤回預防性不作為訴訟
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分