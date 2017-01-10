| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 政治

辜寬敏上月建議蔡︰正名入聯 不應再維持現狀

2017-01-10

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府資政辜寬敏昨受訪時透露，蔡英文總統上月邀請六、七位資政到官邸餐敘並聽取建言，他當面向蔡總統提到不贊成兩岸「維持現狀」，世界已有那麼大變化，台灣卻還是身分不明，「維持現狀要維持到何時」？

辜寬敏昨出席新台灣和平基金會第三屆台灣研究博碩士論文獎頒獎典禮，他在會後受訪表示，五二○後，他見過蔡總統二次，一次在蔡總統住所，一次在總統官邸。在總統住所餐敘那次，蔡英文在他離開前，還特別叮嚀：「辜先生，請你支持（行政院長）林全。」

辜指出，蔡總統上月邀請包括他與前行政院長張俊雄等六、七名資政到官邸餐敘並聽取建言，他當面向蔡說，戰後至今七十年，世界已有那麼大變化，過去的殖民地，紛紛獨立成為國家，但台灣還是身分不明，總統聽了後沒有回應。

辜說，「我們總統的特點，是她不講話」，有時候雖然好，但「該講的時候不講，有時對國家領導人而言，反而是不適格。」

辜認為，美國總統當選人川普稱呼蔡英文為「台灣總統」，台灣應善用這個改變，進而建立正常國家，推動正名；若用台灣名義加入聯合國，他相信全世界大概一半以上國家會贊成，不要說沒希望。如處處要考量對岸，北京絕不會改變意見，再過五十年、一百年，台灣的政治也不會改變，「不可能這樣，也不應該這樣。」

廣告
  • 新台灣和平基金會第三屆台灣研究博碩士論文獎頒獎典禮昨舉行，董事長辜寬敏出席頒獎，發言針砭時事。（記者廖振輝攝）

    新台灣和平基金會第三屆台灣研究博碩士論文獎頒獎典禮昨舉行，董事長辜寬敏出席頒獎，發言針砭時事。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 正名入聯 辜寬敏
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：辜寬敏上月建議蔡︰正名入聯 不應再維持現狀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.