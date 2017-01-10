辜寬敏上月建議蔡︰正名入聯 不應再維持現狀
2017-01-10
〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府資政辜寬敏昨受訪時透露，蔡英文總統上月邀請六、七位資政到官邸餐敘並聽取建言，他當面向蔡總統提到不贊成兩岸「維持現狀」，世界已有那麼大變化，台灣卻還是身分不明，「維持現狀要維持到何時」？
辜寬敏昨出席新台灣和平基金會第三屆台灣研究博碩士論文獎頒獎典禮，他在會後受訪表示，五二○後，他見過蔡總統二次，一次在蔡總統住所，一次在總統官邸。在總統住所餐敘那次，蔡英文在他離開前，還特別叮嚀：「辜先生，請你支持（行政院長）林全。」
辜指出，蔡總統上月邀請包括他與前行政院長張俊雄等六、七名資政到官邸餐敘並聽取建言，他當面向蔡說，戰後至今七十年，世界已有那麼大變化，過去的殖民地，紛紛獨立成為國家，但台灣還是身分不明，總統聽了後沒有回應。
辜說，「我們總統的特點，是她不講話」，有時候雖然好，但「該講的時候不講，有時對國家領導人而言，反而是不適格。」
辜認為，美國總統當選人川普稱呼蔡英文為「台灣總統」，台灣應善用這個改變，進而建立正常國家，推動正名；若用台灣名義加入聯合國，他相信全世界大概一半以上國家會贊成，不要說沒希望。如處處要考量對岸，北京絕不會改變意見，再過五十年、一百年，台灣的政治也不會改變，「不可能這樣，也不應該這樣。」
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