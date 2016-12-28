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新聘國策顧問56人 崑濱伯、黃春明入列

2016-12-28

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府昨天公佈新任國策顧問名單，發言人黃重諺指出，依總統府組織法，總統府國策顧問不得逾九十人，蔡總統此次敦聘計五十六人。包括知名稻農「崑濱伯」黃崑濱、作家黃春明、舞蹈家蕭渥廷、「飛躍羚羊」紀政、新移民的屏東好好婦女權益發展協會講師胡清嫻等人獲聘。

至於企業界人士，則有全聯實業總裁徐重仁、耐斯總裁陳哲芳、網路家庭董事長詹宏志等人。勞團則有台灣勞陣理事白正憲、全產總前理事長施朝賢等人。

除了上述名單外，新聘任國策顧問如下：羅慧夫顱顏基金會執行長王金英、元吉聯合診所院長王茂雄、前銓敘部長朱武獻、前經建會主委何美玥、前國代何黎星、政大榮譽教授吳靜吉、淡水信合社理事主席呂子昌、前立委呂新民、前監委李伸一、前農委會主委李金龍。

台灣生殖醫學會理事李茂盛、台灣科工園區公會理事長沈國榮、前南投縣副縣長林明畑、前美國ＱＳＩ執行長及董事長邱俊邦、台灣環盟創會會長施信民、前國科會副主委紀國鐘、中華民國工業區廠商聯誼總會總會長秦嘉鴻、前文建會主委翁金珠、仁康醫療集團總裁康義勝。

前國代張甲長、基隆市工商發展投資策進會總幹事張金華、燕聲電子董事長張秋海、宜蘭慈心華德福創辦人張純淑、前僑委會委員長張富美、春迪企業社董事長陳茂仁、前環保署長陳重信、前衛生署副署長陳時中、工總常務監事陳進財、南社前社長曾貴海、前屏東縣議員曾勳任、日月行館總裁湯文萬、一銀前董事長黃天麟。

民進黨北市黨部主委黃承國、前台灣省諮議員黃晃秀、台灣之友會總會長黃崑虎、前立委黃爾璇、北市電器公會理事長廖全平、嘉義縣府顧問鄭慶祥、前立委盧博基、高雄醫大外科學教授賴春生、賴和文教基金會創會董事長賴悅顏、前國科會副主委謝清志、得洋電子集團總裁顏志發、台灣基督長老教會牧師羅榮光、中工董事長嚴雋泰、澄社前社長顧忠華。

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