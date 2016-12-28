新聘國策顧問56人 崑濱伯、黃春明入列
〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府昨天公佈新任國策顧問名單，發言人黃重諺指出，依總統府組織法，總統府國策顧問不得逾九十人，蔡總統此次敦聘計五十六人。包括知名稻農「崑濱伯」黃崑濱、作家黃春明、舞蹈家蕭渥廷、「飛躍羚羊」紀政、新移民的屏東好好婦女權益發展協會講師胡清嫻等人獲聘。
至於企業界人士，則有全聯實業總裁徐重仁、耐斯總裁陳哲芳、網路家庭董事長詹宏志等人。勞團則有台灣勞陣理事白正憲、全產總前理事長施朝賢等人。
除了上述名單外，新聘任國策顧問如下：羅慧夫顱顏基金會執行長王金英、元吉聯合診所院長王茂雄、前銓敘部長朱武獻、前經建會主委何美玥、前國代何黎星、政大榮譽教授吳靜吉、淡水信合社理事主席呂子昌、前立委呂新民、前監委李伸一、前農委會主委李金龍。
台灣生殖醫學會理事李茂盛、台灣科工園區公會理事長沈國榮、前南投縣副縣長林明畑、前美國ＱＳＩ執行長及董事長邱俊邦、台灣環盟創會會長施信民、前國科會副主委紀國鐘、中華民國工業區廠商聯誼總會總會長秦嘉鴻、前文建會主委翁金珠、仁康醫療集團總裁康義勝。
前國代張甲長、基隆市工商發展投資策進會總幹事張金華、燕聲電子董事長張秋海、宜蘭慈心華德福創辦人張純淑、前僑委會委員長張富美、春迪企業社董事長陳茂仁、前環保署長陳重信、前衛生署副署長陳時中、工總常務監事陳進財、南社前社長曾貴海、前屏東縣議員曾勳任、日月行館總裁湯文萬、一銀前董事長黃天麟。
民進黨北市黨部主委黃承國、前台灣省諮議員黃晃秀、台灣之友會總會長黃崑虎、前立委黃爾璇、北市電器公會理事長廖全平、嘉義縣府顧問鄭慶祥、前立委盧博基、高雄醫大外科學教授賴春生、賴和文教基金會創會董事長賴悅顏、前國科會副主委謝清志、得洋電子集團總裁顏志發、台灣基督長老教會牧師羅榮光、中工董事長嚴雋泰、澄社前社長顧忠華。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 阿凡達軍團現身？南韓開發出巨型載人機器人
- 勒死小三嚇壞︰屍體凸眼瞪我
- 自由廣場》同婚與小英民調探底
- 北農新合約 加收使用費3600萬
- 避免塵蟎引發過敏 應定期清洗床單被套
- 超商設新娘休息室 網友讚貼心
- 「鷹石尖」絕景潛藏崩塌危機 今起封閉
- 大王國小畢業生挑戰 攻頂金針山
- 明年蘋果換機潮 供應鏈股均霑
- 八德購物中心將開幕 周邊增拖吊路段
- 東方文創所募款 助金牌球隊換車
- 蒙面煞搶郵局 開槍射歪驚逃
- 職涯茫茫 8成上班族找算命改運
- 打造茶金產業 茶園更新每公頃補助19.5萬
- 志玲基金會助學贈金 後壁28學童受惠
- 台股冷颼颼 證交所周邊單位仍肥滋滋
- 《國際現場》歐洲石油公司 紛發展海上風電
- 30年無自來水 大內馬斗欄終於「通水」
- 球員工會慈善高球 鋒哥、建仔今飆桿
- 縱火拒點交房產 反被嗆得逃出門
- 自由廣場》看懂遼寧號的戰鬥力
- 集集站前廣場翻修 店家怨生意難做
- 自由廣場》賄選新標準 1850元
- 南方澳船舶岸上修復專區 擬設南興碼頭
- 「大哥」不在 騎士亂了套
- 7點沒警察了？新北夜歸女學生遇怪男糾纏
- 李翊君讚閃婚 卻讓檢場等8年
- 北農人事案餘波盪漾 被指向張榮味下跪 許長仁原諒造謠者
- 光復中學》介紹詞「珍惜民主」 扮納粹「詞不達意」
- Dunhill全球大翻新 私人會所迎賓
- 電視台竟播錯歌 TWICE驚呆20秒
- 竹縣地王》竹北光明六路、縣政九路角地 每坪破84萬
- 黃鴻升開畫展 楊丞琳抱病塗鴉
- 婦聯會行文國民黨 要求澄清互不相干
- 運將誘拐智障女 飯店梳子揭狼行
- 拉扯辣妹內褲 洗手仍驗出DNA鐵證
- 一次性包材裝蛋稽查 屏東開勸導單
- 《觀察筆記》琢磨珍珠
- 書香飄咖啡味 閱讀好時光
- 世界盃想擴軍 2026年增到48隊
標題：新聘國策顧問56人 崑濱伯、黃春明入列
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email