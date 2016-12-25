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扁：入獄失去自由 卻找回親情

2016-12-25

出席女兒診所開幕

〔記者王俊忠、洪瑞琴、許國楨／綜合報導〕前總統陳水扁女兒陳幸妤在南市東區開設的牙醫診所昨天開幕，陳水扁到場剪綵、致詞，並讓女兒為他洗牙，成為診所的第一位病人。陳水扁表示，女兒是「福星」，讓他八年來首度公開致詞；他也感謝馬英九前總統讓他入獄進修，因為在獄中，他「失去自由、卻找回親情」。

陳水扁與太太吳淑珍昨天一起到台南為女兒診所開幕剪綵，陳水扁說，歡喜的是八年來首次公開說話，驚惶的是不知道是否為最後一次公開說話。他強調，這是致詞非演講，也謝謝蔡英文總統讓他能公開說話。

陳水扁說，他做爸爸是不及格的，但因為在獄中關了多年，與兒女說的話比過去三十幾年還長、還久！當時幸妤每週一取消門診，帶台南點心到獄中探望他，前第一家庭每位成員都過得很艱辛，他參與政治、連累家人，希望此後幸妤能迎向陽光、活出希望。

陳水扁說，四十年前幸妤出生，他律師事務所成立，助他律師工作順利；四十年後，幸妤診所誕生，讓他有機會公開致詞，幸妤是位福星。

對於父親的「福星說」，陳幸妤表示，父親過去就一直這麼說她。陳水扁昨天也成為診所第一位病人，由女兒為他洗牙；隨後扁夫妻即搭車離去。

昨天的行程是陳水扁及高雄長庚醫院醫療小組以「職能治療」有助改善病情為由，向中監提出申請，同時事先擬具致詞講稿，要求公開發表。

致詞提蔡馬 開講20分鐘

中監雖同意扁出席，但提醒他應遵守保外醫治規定，不能公開談話，最後考量講稿內容僅限於對女兒的祝賀，同意扁可以公開致詞。沒想到扁一講就是廿分鐘，還包括感謝蔡總統、馬前總統等內容，明顯加碼。

至於脫稿演出內容是否踩到保外醫治紅線，台中監獄表示，由於是家庭聚會活動，並未規定陳前總統致詞時間，但有派人監看全程直播，對於是否跳脫當初申請的內容，將綜合了解其談話內容，於上班時間討論認定。

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  • 前總統陳水扁（前排左三）昨到台南市參加女兒陳幸妤牙醫診所開幕，公開致詞祝賀。（記者王俊忠攝）

    前總統陳水扁（前排左三）昨到台南市參加女兒陳幸妤牙醫診所開幕，公開致詞祝賀。（記者王俊忠攝）

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