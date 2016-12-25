藍8縣市北京展銷 張志軍：不會是最後一次
2016-12-25
〔記者施曉光／綜合報導〕台灣泛藍八縣市農特產品展銷暨旅遊推介會昨日在北京登場，中共中央台辦主任張志軍出席開幕時表示，這八個縣市共通特點就是「在兩岸關係性質的認定問題上都有正確的認知」；國民黨副主席陳鎮湘則說，兩岸同胞只要觀念一致、目標一致，沒有過不了的火焰山。
張志軍並表示，這次展會時間短規模不大，卻是一個開端，「不是最後一次」，以後還會以不同形式舉辦。
張志軍指出，泛藍八縣市首長今年九月聯合組團登陸時，向對岸表達五二○後兩岸關係發生「重大的變化」，這些縣市民眾希望能進一步推進兩岸農特產品、旅遊業的交流合作。
張志軍還說，陸方已經注意到，這八個縣市的共通特點是「在兩岸關係性質的認定問題上都有正確的認知」，經雙方商談，陸方決定推出八方面有關措施，推進與這八個縣市的交流合作，昨日的展會就是短期內落實的具體呈現。
陳鎮湘籲 具體行動來台觀光
陳鎮湘則說，希望北京民眾除了享受台灣的水果與熱情，更要以具體行動到台灣觀光，「我們相信，兩岸同胞只要我們觀念一致、目標一致，沒有過不了的火焰山。」
對於民進黨政府呼籲兩岸交流不應區分藍、綠，花蓮縣長傅崐萁表示，歡迎陸客到台灣任何地方觀光，他也希望各地方首長要秉持熱忱歡迎，不要用任何的意識形態對待陸客。
南投縣長林明溱則表示，希望中國各省市都能比照北京舉辦展銷會，泛藍八縣市也都非常願意配合，期盼每半年就在對岸一個省市辦農特產展銷會。
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