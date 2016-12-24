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游錫堃率團祝賀川普就職

2016-12-24

〔記者蘇芳禾／台北報導〕美國總統當選人川普將於明年一月廿日就職，總統府發言人黃重諺昨宣布，跨黨派組成的就職典禮代表團，由前行政院長游錫堃擔任團長，團員包括縣市首長和跨黨派立委，預計一月十六日啟程，一月廿三日返抵國門。

黃重諺指出，代表團共十一人，除團長游錫堃外，還包括游錫堃夫人楊寶玉、台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、國安會諮委童振源、民進黨立委陳亭妃、國民黨立委呂玉玲、柯志恩、林為洲、時代力量立委林昶佐、親民黨立委陳怡潔。

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  • 美國總統當選人川普將於明年1月20日舉行就職典禮，總統府發言人黃重諺宣布，代表團由前行政院長游錫堃擔任團長。（記者蘇芳禾攝）

    美國總統當選人川普將於明年1月20日舉行就職典禮，總統府發言人黃重諺宣布，代表團由前行政院長游錫堃擔任團長。（記者蘇芳禾攝）

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