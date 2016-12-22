郝、胡合體秀 洪不請自來

2016-12-22

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨副主席胡志強昨召開記者會，支持另位副主席郝龍斌推動日本核災地區食品公投連署，引發黨主席選舉「郝胡同盟」聯想，但同台的郝、胡兩人話才講到一半，國民黨主席洪秀柱卻「不請自來」，突然現身會場，氣氛微妙且尷尬。

胡志強以全國公教軍警暨退休人員聯合總會長的名義，力挺郝龍斌推動日本核災地區食品公投，兩人肩並肩一同抵達現場受訪，展現「郝胡同盟」氣勢，但胡撇清，稱他和郝在三週前就說好要挺公投，因為時間沒辦法才拖到昨天。

對於黨中央宣布明年黨主席選舉提前，胡受訪表示，他和郝事前都不知情，郝也從沒和他說過要選黨主席，郝則說，他忙現在做的功課，將來有決定會第一時間讓大家知道，也會問胡的意見。

郝、胡兩人接受採訪時，洪秀柱卻突然現身，還默默站在一旁，胡話說到一半，看到洪後馬上直呼「洪主席來了！」還邀洪站在兩人中間一同受訪，三人雖滿臉微笑，但仍顯尷尬。

洪秀柱受訪時說，她昨晚和胡志強通電話，知道要開記者會，她認為公投和反核食連署是一致的，「胡副既然要開記者會，怎麼可以讓他孤單？」洪還強調，他們向來都很團結，都是媒體做文章。

郝龍斌則稱，國民黨不是一言堂，要在內部整合，不要內鬥內行、外鬥外行，整合意見後一致對外，是團結最根本的要求。

郝、洪等人表面上一團和氣，但在記者會上發言時，郝、洪兩人對於反日本核食的路線顯然不同。郝龍斌說，用抗爭讓民進黨低頭幾乎不可能，「公投不是選項之一，是唯一的選項」；洪秀柱則認為，遊行抗爭不可少，陣仗要擺出來。雙方等於隔空交火，夾在中間的胡志強連忙和洪開玩笑打圓場，稱他「心中只有洪秀柱」。