郝、胡合體秀 洪不請自來
2016-12-22
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨副主席胡志強昨召開記者會，支持另位副主席郝龍斌推動日本核災地區食品公投連署，引發黨主席選舉「郝胡同盟」聯想，但同台的郝、胡兩人話才講到一半，國民黨主席洪秀柱卻「不請自來」，突然現身會場，氣氛微妙且尷尬。
胡志強以全國公教軍警暨退休人員聯合總會長的名義，力挺郝龍斌推動日本核災地區食品公投，兩人肩並肩一同抵達現場受訪，展現「郝胡同盟」氣勢，但胡撇清，稱他和郝在三週前就說好要挺公投，因為時間沒辦法才拖到昨天。
對於黨中央宣布明年黨主席選舉提前，胡受訪表示，他和郝事前都不知情，郝也從沒和他說過要選黨主席，郝則說，他忙現在做的功課，將來有決定會第一時間讓大家知道，也會問胡的意見。
郝、胡兩人接受採訪時，洪秀柱卻突然現身，還默默站在一旁，胡話說到一半，看到洪後馬上直呼「洪主席來了！」還邀洪站在兩人中間一同受訪，三人雖滿臉微笑，但仍顯尷尬。
洪秀柱受訪時說，她昨晚和胡志強通電話，知道要開記者會，她認為公投和反核食連署是一致的，「胡副既然要開記者會，怎麼可以讓他孤單？」洪還強調，他們向來都很團結，都是媒體做文章。
郝龍斌則稱，國民黨不是一言堂，要在內部整合，不要內鬥內行、外鬥外行，整合意見後一致對外，是團結最根本的要求。
郝、洪等人表面上一團和氣，但在記者會上發言時，郝、洪兩人對於反日本核食的路線顯然不同。郝龍斌說，用抗爭讓民進黨低頭幾乎不可能，「公投不是選項之一，是唯一的選項」；洪秀柱則認為，遊行抗爭不可少，陣仗要擺出來。雙方等於隔空交火，夾在中間的胡志強連忙和洪開玩笑打圓場，稱他「心中只有洪秀柱」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 新潟大火延燒逾10小時 140間商店住家付之一炬
- 元旦起 國旅卡8000元額度限定用在團體旅遊
- 埔里蜈蚣里長猝逝 3個月內須補選
- 自由廣場》〈北社評論〉懦弱的一中原則
- 中央追加紓困金 苗縣府財政紀律遭質疑
- 租霸偷物毀屋 他撈3千 房東修30萬
- 讓友邦有感 立委︰台灣駐外應正名
- 關渡大橋八里往五股 研議塗銷禁行機車
- 2年來最快！ 美國Q3成長率又上修至3.5％
- 「2016全球無知國家排行榜」 台灣奪下第X名...
- 國民黨中常委集體杯葛// 黨中央硬過黨魁提前選舉案 風暴籠罩
- 曾入閣卡卡 鄭麗君心繫孩子福祉
- 法蝶年前倒閉 還欠廠商80萬 櫃姐也領不到資遣
- 歐巴馬卸任前 下令禁採北極新油田
- 李玉璽吳心緹 泳裝處女秀
- 碧潭推水舞 週末起秀103天
- 明年國發目標 GDP突破2％
- 砍人破肚... 送「黑道急救站」吃閉門羹
- 路面僅重鋪半邊 民怨做半套
- 彰市跨年開直播 大秀煙火2分鐘
- 各國紛傳比特幣遭盜領案例 台灣偵破首案
- 比特幣交易商遭駭損失5千萬 駭客自境外攻擊
- 基隆河濱花海 繽紛包圍愛情鎖
- 要2.1億美元…中國操作一中 台聖斷交
- 追尋父親故事 「河北臺北」拍攝15年
- 林秋慧夫婿任富邦獨董 遭質疑酬庸
- 一銀案贓款搬回家 翁侵占罪被起訴
- 明年6月底前 李進勇︰垃圾日減百噸
- 非惡意違勞基法 林全︰考量從輕或免罰
- 威力彩、今彩539 頭獎皆摃龜！
- 羅東自來水鉛管汰換 被疑一國兩制
- 古早農法見效 雜作紅藜省水少蟲害
- 推動鐵道自行車 徐耀昌有信心
- 宏益Q4營運脫離谷底
- 谷關跨年 董事長樂團、嚴爵參加
- 霧霾長期圍城 北大教授：促發移民及憂鬱症
- 最大煙火市集連爆 墨西哥31死
- 柳演錫惦記台粉 戀情升溫激喇徐玄振
- 信義區瘋耶誕 開車族難停慎入
- 蘇打綠三天三夜誠意避振 休團最終場全程戶外轉播
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：郝、胡合體秀 洪不請自來
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分