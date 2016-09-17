軍退轉公職 4581人續領月退、18趴

2016-09-17

立院預算中心：年耗國庫6.2億

〔記者曾韋禎／台北報導〕為杜絕「雙薪肥貓」爭議，領有月退休金的退休公、教人員，若轉任其他公職，都須停領月退；但軍職人員至今仍無相關規定。立法院預算中心統計，目前共有四千五百餘位領有月退或十八趴優存利息的退伍人員再任公職，領取雙薪，月退休金及優存利息一年合計至少六億二二二七萬元。

立法院在審查二○○九年度中央政府總預算案時曾決議，自二○○九年起，支領月退休金的退休軍公教人員轉任其他公職或政府轉投資公、財團法人者，若新職月薪超越三萬二一六○元，就須停領月退休金及優存利息。

立法院也在二○一○年七月三讀通過「公務人員退休法修正案」，進一步明定退休公務員轉任政府捐贈、轉投資二十％以上的法人、基金者，須停領月退休金及優存利息。同時通過附帶決議，要求軍、教亦應比照修法。

不過軍、教至今皆未完成修法。教師的部分，「學校教職員退休條例」現僅規定，領有月退休金的退休教職員，若再任公職就停領月退。

「陸海空軍軍官士官服役條例」更明文允許軍職人員退伍後轉任政府、公營事業機構，可續領月退休金。

立法院預算中心統計，二○一二到二○一五年，兼領月退休金的人數分別為一○六、一○七、三二六、四五九人，領取優存利息的人數分別為二三五九、二四○三、三六二四、三六○六人；但也有人以個資保護為由，拒絕提供資料，分別為四○七、四○七、五○○、九七五人。

預算中心推估，支領月退休金者也兼領優存利息，等於截至去年為止，共有四五八一名退休軍職人員再任公職，領取雙薪，月退休金及優存利息合計至少六億二二二七萬元。其再任機關以退輔會為最，多達九一六人，次為國防部五○九人、法務部四三一人、交通部四二七人。

退輔會主委李翔宙曾對此在八月底指出，已改革轉投資事業高階經理人的遴選機制，未來軍職轉任人員，將於就任時自願停支退休俸及優存利息，離職後恢復支領。

立委：納年金改革 修法杜絕雙薪

民進黨立委陳亭妃指出，這些問題都應該一起納入年金改革討論。她表示，蔡英文總統也說軍人有役期短、除役早、離退率高的特殊性；一方面該保障基層軍士官離退人員的退休生活，但對於月退超過一定標準者，還是該修法杜絕雙薪。