冷眼集》台企聯是啥玩意？
記者鄒景雯／特稿
海基會循往例，在本週三舉辦了中國台商秋節聯誼活動，受邀的台企聯總會長王屏生藉著這個官方授權平台，公然大放厥詞，攻擊台灣社會。對於這類中國台商或組織，海基會下回若再拿人民稅金去宴這種席，國會應該把海基會預算直接刪除。
這場台商聯誼辦得荒腔走板，在於這是在台灣國土上，總統要去講話，陸委會主委要去工作，海基會董事長要去陪笑臉，最無禮的是，大家還要掏腰包請他們吃飯，而他們不過是在中國牟利的一群生意人而已。
普遍台商在中國的屋簷下賺錢，私底下糾紛牢騷不平滿腹，但是面對中國各級政府，大氣不敢喘一聲，回到家鄉，居然充當起北京的走卒，為了說項「九二共識」、「一個中國」，不惜直指「台灣社會有病」！擺明對著台灣多數民意嗆聲，如此角色，豈能不公開譴責！
台企聯是啥麼玩意？講白話，就是中國批准、接受國台辦和中國民政部管理的統戰組織，其章程明訂：要遵守中華人民共和國憲法，還要維護國家統一。今年新當選的這位王屏生，雖然最初是三人參選形式，但若無北京點頭，根本就出不了線。
在中國這種國家，台商參加此類組織的真實動機，或是搞中共黨國關係、或是想換取保護令，多半見不得什麼光，那麼返台後，正常人一定會力持謹言低調，反之，會對著麥克風宣達北京指令者，可以合理懷疑：他是受命在執行政治任務？
台企聯多年來的另一功能，就是國民黨在台灣選舉時的輔選動員系統，這是國共合流的一體兩面；過去的幾任海基會董事長穿梭於台企聯，或募款，或拉票，班班可考。
政黨輪替後，海基會董事長田弘茂不圖新思維，續玩老套，甚至好好一個秋節聯誼，竟辦出這種倒打政府一耙的「效果」；如果自知搞不定局面，也該有起碼的經驗與智慧，明白必須另闢途徑，創造更全面且細緻的台商溝通與服務模式，才是接受政府委託者的稱職表現。
這樣的海基會該當何處？國會應該以具體行動為民代言才對。
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