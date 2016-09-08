黃志芳讚高雄 新南向橋頭堡

2016-09-08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕新政府力推新南向政策之際，高雄市府積極爭取成為南進基地。市府發起的全球港灣城市論壇，吸引包括十二個東南亞城市與會。而且推動新住民二代母語教學有成，讓總統府新南向辦公室主任、內定駐星代表黃志芳及與會越南官員都說讚；黃志芳更推許，高雄距東南亞最近，是新南向的橋頭堡、先鋒。

黃志芳強調，高雄市距東南亞最近，精緻農業、造船、石化、鋼鐵等產業在新南向政策中都很有利基，且新住民人數眾多，以往與東南亞交流密切，並展現高度企圖心，盼成為新南向的基地。他並說，東南亞十幾個外館的代表，昨也到高雄與市長陳菊共餐，聆聽在地聲音，並討論如何協助產業界新南向。

此外，高雄新住民人數居全國第二，市府率先全國推動新住民二代母語教學，已四十一校開課。陳菊昨也特別邀請黃志芳與參加論壇的越南官員，觀摩中正國小推行的越南母語歌唱教學、越南美食製作，並一起包越南春捲。越南官員對母語教學豎起大拇指稱讚。黃志芳也推崇教學有成，這些新住民第二代，未來將是新南向的外交尖兵。

母語教學有成 越南官員稱讚

陳菊指出，希望透過推動新住民語言傳承，向中央及東南亞城市證明，高雄有成為前進東南亞基地的實力。從小讓越南第二代學母語，可建立與東南亞國家的溝通橋樑，奠定南進台商尋找人才的基礎。

據統計，越南嫁到高雄的新住民約二萬人。在中正國小教授越南母語教學的范瀞文，本身就是新住民。她說，新住民二代在家說越南話的機會很少，透過學校每週兩天的教學，能讓這群小朋友記得母語。

高市教育局長范巽綠表示，高雄早已為南向人才培育扎根，響應新南向政策，今年七月創全國之先，組成「新南向教育訪問團」赴越南，與越南建立產官學合作機制。