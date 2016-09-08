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黃志芳讚高雄 新南向橋頭堡

2016-09-08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕新政府力推新南向政策之際，高雄市府積極爭取成為南進基地。市府發起的全球港灣城市論壇，吸引包括十二個東南亞城市與會。而且推動新住民二代母語教學有成，讓總統府新南向辦公室主任、內定駐星代表黃志芳及與會越南官員都說讚；黃志芳更推許，高雄距東南亞最近，是新南向的橋頭堡、先鋒。

黃志芳強調，高雄市距東南亞最近，精緻農業、造船、石化、鋼鐵等產業在新南向政策中都很有利基，且新住民人數眾多，以往與東南亞交流密切，並展現高度企圖心，盼成為新南向的基地。他並說，東南亞十幾個外館的代表，昨也到高雄與市長陳菊共餐，聆聽在地聲音，並討論如何協助產業界新南向。

此外，高雄新住民人數居全國第二，市府率先全國推動新住民二代母語教學，已四十一校開課。陳菊昨也特別邀請黃志芳與參加論壇的越南官員，觀摩中正國小推行的越南母語歌唱教學、越南美食製作，並一起包越南春捲。越南官員對母語教學豎起大拇指稱讚。黃志芳也推崇教學有成，這些新住民第二代，未來將是新南向的外交尖兵。

母語教學有成 越南官員稱讚

陳菊指出，希望透過推動新住民語言傳承，向中央及東南亞城市證明，高雄有成為前進東南亞基地的實力。從小讓越南第二代學母語，可建立與東南亞國家的溝通橋樑，奠定南進台商尋找人才的基礎。

據統計，越南嫁到高雄的新住民約二萬人。在中正國小教授越南母語教學的范瀞文，本身就是新住民。她說，新住民二代在家說越南話的機會很少，透過學校每週兩天的教學，能讓這群小朋友記得母語。

高市教育局長范巽綠表示，高雄早已為南向人才培育扎根，響應新南向政策，今年七月創全國之先，組成「新南向教育訪問團」赴越南，與越南建立產官學合作機制。

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  • 高雄市長陳菊昨邀請總統府新南向辦公室主任黃志芳及出席全球港灣城市論壇的越南峴港、海防市官員，觀摩中正國小的越南母語歌唱教學，並一起包越南春捲。（記者張忠義攝）

    高雄市長陳菊昨邀請總統府新南向辦公室主任黃志芳及出席全球港灣城市論壇的越南峴港、海防市官員，觀摩中正國小的越南母語歌唱教學，並一起包越南春捲。（記者張忠義攝）

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