陳建仁抵羅馬 出席德蕾莎封聖典禮
2016-09-04
致贈教宗台灣特色禮物
〔特派記者鍾麗華／義大利羅馬三日報導〕副總統陳建仁展開「聖和專案」出訪梵蒂岡，今下午抵達義大利羅馬，並下榻台灣雲朗觀光集團投資的「羅馬大飯店」（A.ROMA Lifestyle Hotel），明將出席由教宗方濟各主持的德蕾莎修女封聖典禮，預計有十萬人參與盛會，陳副總統將親手致贈兼具台灣特色與宗教意義的禮物給教宗方濟各。
德蕾莎修女封聖典禮將於當地時間明天上午十點半，在梵蒂岡聖伯多祿大殿廣場舉行。教廷新聞室表示，封聖典禮入場券目前已發出十萬張，世界各地的電視公司將聯合實況播送本次封聖大典，超過一二○家媒體報導相關消息。
十二國派特使團
國安會副秘書長曾厚仁指出，這次封聖典禮，各國多是派駐教廷大使參加，但仍有十二國派出特使團，包括我國與美國、印度、荷蘭、義大利、科索沃、巴拿馬等；其中，我友邦巴拿馬是由第一夫人羅蕾娜率團前來，美國特使則是歐巴馬總統辦公室國土安全與反恐特助。
雖然梵蒂岡國務院長帕洛林樞機主教日前才公開表示，期待梵中關係有新發展與新氣象，但梵蒂岡並未邀請中國參加典禮，而陳建仁後天參加帕洛林主持的感恩彌撒，將當面表達期盼鞏固台梵邦誼的堅定立場。
德蕾莎修女於一九七九年獲得諾貝爾和平獎，並於一九八四年在台成立仁愛傳道修女會，一九八五年曾訪台，並接受前總統蔣經國接見，仁愛傳道修女會迄今仍在台南及台北等教區服務。
陳建仁今天稍早在德國法蘭克福機場轉機，由德國禮賓官接待，並由新任駐德代表謝志偉、駐法蘭克福辦事處處長黃瑞坤接機，副總統也聽取駐德代表處就台德關係等工作簡報。
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