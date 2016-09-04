國安局擬花2500萬 買全防彈總統座車
〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統座車明年將再升級，這輛具有高等級防彈功能的總統座車，採購金額將達到兩千五百萬元！
根據國安局一○六年度預算書，為執行對第十四任總統安全維護工作需要，一○六年將「購置總統警衛室安全防護警備車一輛」，汽缸總排氣量為四千ＣＣ，預算金額為兩千五百萬台幣。
預算書並表示，這項採購案是購置具有高等級防彈係數的總統警衛室安全防護警備車，可提高「輕兵器攻擊防護、緊急狀況反制及迅速脫離現場」的處置，達到特種勤務道路隨扈警衛運輸萬全的目的。
不只防槍攻擊 也可擋手榴彈
官員指出，採購高等級防彈係數的總統座車，是基於國家元首安全維護考量，新型座車將具有高等級防彈功能，無論是前後玻璃、車門、底盤及輪胎，都具有可抵擋手槍、步槍攻擊的防衛能力，對手榴彈攻擊也具抵擋能力；車內將裝設各式緊急救援與防護、通訊及指揮系統，可大幅提升國家元首車隊遭遇突發、緊急事件，甚至恐怖攻擊事件時的安全維護能力。
這項採購預算若立法院審議通過，預計明年二月後就可進行招標，並在八個月後，也就是明年十月後交車。
去年底總統大選期間，國安局曾為安全維護需要，為各組候選人購置具有部分安全警備功能的車輛，擔任候選人座車，當時使用的是三千ＣＣ廂式警備車，車款則是Land Rover Discovery；總統大選後，國安局也依規定為新任正副總統提供安全等級較高的座車，包括新任總統座車在內，國安局共採購九輛奧迪A8L轎車，並在今年五二○起使用。
這批奧迪A8L轎車具有部分安全防護功能，一度被認為具「德國總理梅克爾座車等級」。但據國內汽車業界資深人士表示，「距離真正的梅克爾座車等級，還差很多」。
「是真正的梅克爾座車等級」
他指出，蔡總統及副總統陳建仁的A8L座車，從外觀及車門、輪胎等特徵來看，應是奧迪A8L 50 TFSI等級，非具有高等級防彈安全係數的A8L Security；一部A8L Security等級座車，價格至少是八百萬台幣起跳，再依客戶需求加裝各式安全裝備，金額約在一千五百萬至兩千五百萬元之間。
對於國安局明年度將採購一輛價格高達兩千五百萬元的總統座車，資深人士研判，這次採購的應該就是具有極高防彈係數的總統座車，「是真正的梅克爾座車等級」。
另外，國安局現有的車輛兩百七十二輛遠遠超過兩百四十輛編制數，遭朝野立委關切，並在預算審議時以決議要求國安局檢討。根據國安局一○六年度預算書，國安局明年將汰除四十五輛各式汽車、貨車、大客車，並將部分車輛移交政府相關單位使用，屆時使用車輛的數量將可低於編制數。
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標題：國安局擬花2500萬 買全防彈總統座車
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