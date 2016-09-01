談年金改革 蔡英文：從未針對特定職業
〔記者鍾麗華、吳亮儀、邱燕玲／台北報導〕不滿政府推動年金改革，軍公教團體將在九三軍人節上街抗議，總統蔡英文、副總統陳建仁昨分別出面喊話。身兼民進黨主席的蔡英文在主持中常會前發表談話強調，「年金改革從來不是針對任何特定職業與個人」，年金的問題，無論財務或職業別的差距，都是長期累積的歷史包袱，不是哪一個職業的原罪。
總統強調，年金改革是不能迴避的責任，年金制度破產危機也要處理，「現在不做，馬上就會後悔」。在改革過程裡，難免有衝擊，比如軍公教為國家社會努力一輩子，卻在改革的過程中，經常得承受一些批評，這樣的委屈與壓力，「我能夠理解」。
總統指出，這一代人的犧牲，是為了讓下一代更好；如果不改革，就對不起下一代。
總統強調，民進黨已完全執政，可以一聲令下，決定一個方案，以國會多數優勢來推動，「但這不是我們選擇的方式。我們選擇溝通，選擇共識，雖然走起來比較慢，但讓所有的人團結起來，一起推動改革。」
陳建仁：給付懸殊是事實
總統府國家年金改革委員會召集人陳建仁發表「針對國民年金改革之公開信」，他表示，委員會已召開十次，實質討論才要開始，網路上卻流傳許多不實方案，讓很多人感到恐慌，企盼謠言止於智者，大家不聽信也不傳播謠言。
陳指出，委員會完整報告十三種不同的年金制度，根據最新報告，軍、勞、教、公各基金收支失衡的年度，分別在二○一一年、二○一八年、二○一八年和二○一九年；用罄的年度分別是二○二四年、二○二七年、二○二八年和二○三○年。
陳建仁解釋，軍、勞、公、教、私校、農民與國民年金的平均每月給付，分別為四九三七九元、一六一七九元、五六三八三元、六八○二五元、一七二二三元、七二五六元與三六二八元。雖然各年金制度的設計有所不同，但給付懸殊卻是不爭的事實。
陳建仁參加活動時，媒體提問選在九三前夕說明，是否想減輕軍公教團體遊行力道？陳建仁說，上街表達意見是民主社會應有的行為，公開信是為感謝年金委員會辛苦的討論，一定可使年金改革走上最好的道路。
公務人員協會理事長李來希則表示，軍公教人員會走上街頭，是長期受到污名化的結果，走出來是要反污名、要尊嚴。
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