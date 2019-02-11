桃園市府新春團拜 鄭文燦宣布加班費加碼1億元：要發完

2019-02-11 11:38

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府今天上午舉行「2019年新春團拜」，桃園市長鄭文燦致詞宣布，他與新北市長侯友宜決定建立「北桃合作平台」，雙方將針對智慧城市、城市外交及防疫等，定期舉行雙城論壇，另外，體恤同仁工作辛苦，市府今年加碼增編一億元加班費。

今天是正月初七，也是年假後的第一個上班日，桃園市政府今天在市政府一樓川堂舉行「2019新春團拜」，各局處首長齊聚賀新春，場面熱鬧。

鄭文燦表示，新的一年市府推出多項福利，其中，考量市府同仁工作辛勞，有時還得加班完成工作，因此今年加班費再加碼增編一億元，此話一出，也立刻引起台下議論，而鄭文燦也不忘呼籲，該正常下班就正常下班，不過若有需要加班，也別忘了申請加班費，並要各局處首長「該給的加班費要給」且1億元要發完。

接著，鄭文燦說，市府也將開始推廣職場健康發展主題活動，各局處可以自行決定是要運動、舞蹈或棋藝都可以。

另方面，鄭文燦表示，針對獸醫師職等偏低及警察勤務加給多年未調整，桃園市府也將跟中央爭取經費，盼能提供防疫加給，同時也希望警政署能合理調高警勤加給。

此外，為促進市府員工的健康照護，鄭文燦表示，今年提高健康檢查補助費用，特別是50歲以上的同仁，也會要求人事處推廣健康檢查，提高健檢密度，為同仁健康把關。

至於新的一年有多位局處首長調整，鄭文燦介紹，桃園市政府警察局長黎文明，即將升任警察大學校長，提及黎文明擔任局長以來從未請假、出國，明明有宿舍住，但還是每天睡在辦公室的小房間，笑稱每天上午各分局長最怕接到黎文明的奪命連環扣，大力肯定他為維護桃園治安所做的努力。另外，鄭文燦也向大家介紹，在年前新就任的體育局長莊佳佳及環保局長呂理德。

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