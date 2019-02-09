馬前總統廟宇走春發「福」卡

2019-02-09 14:45

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕前總統馬英九春節拜廟行程馬不停蹄，今中午先到嘉義市文財殿祈福，隨即又趕往嘉義縣新港春天宮參拜，並發放署名「馬英九.周美青祝賀」特製過年福卡，而且早在馬英九車隊抵達前，兩處都已經排了數百公尺人龍，顯示其人氣不墜。

今天中午11點45分，馬英九在嘉義市黃敏惠等人陪同下抵達文財殿，參香祈福後發放賀年「福」卡，人龍蜿蜒數百公尺，因為馬英九還要趕下個行程，多數「福」卡由市府代發放。

中午1點10分，馬英九來到新港奉天宮參香，由國寶級書法家陳岳山、奉天宮董事長何達煌與董監事陪同，向媽祖及眾神行隆重的三獻禮。

分別就讀大學與高中的黃氏兄弟，早上10點多就來排隊，順利搶得頭采，兩兄弟領到「福」卡與馬前總統合影笑逐顏開。

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