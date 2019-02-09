何時宣布選總統？王金平：不出1個月

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨4個太陽誰出馬角逐總統大位引發外界關注，前立法院院長王金平之前多次表示：「因緣到了就會宣布」，今天上午前往大甲鎮瀾宮參拜，並在廟前發放小紅包時，受到民眾歡迎，不少人都喊：「總統好！」，王金平對於因緣是否到了？首度明確表示：「應該快了吧！不出1個月吧！」，並說會持續努力爭取大家支持，希望目標能順利達成。
立法院前院長王金平參選總統動作頻頻，今天上午在大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、前立委許舒博等人陪同下，在鎮瀾宮前廣場發放小紅包，吸引民眾大排長龍領紅包，民眾不但熱情和他握手、拍照，不少人還喊：「總統好！」
一位住在台中大肚的黃姓民眾，特別拿了之前到立法院和王金平合照的照片請他簽名，稱讚王「公道柏、做人實在，不分藍綠、顏色」，一定全力支持他選總統。
王金平說，今天到鎮瀾宮向媽祖祈求「兩岸和平、經濟發展、大家發大財，過平安喜樂的日子」，現場記者詢問：「媽祖是否開示因緣到了？」王金平笑笑的說：「應該快了吧！不出1個月吧！」，並說會盡力爭取大家支持，會循序漸進努力，希望目標能達成。
王金平今天發給民眾貼上10元硬幣的「時」來運轉紅包，王金平說，「時」隱含「時候、時機、時間」，時間、時機一到，原來好運能轉成更旺的運，希望大家都平安、健康、賺大錢，並說紅包上特別寫了「庶民拼經濟，大家旺好年」，希望大家新的一年大興、大旺、賺大錢，也希望台灣經濟繁榮、社會安定、國家安全。
因昨天前總統馬英九前往高雄發紅包，今天又都同時到台中，且碰巧都安排到鎮瀾宮，是否有互別苗頭意味？王金平說，希望和大家結好緣的人，都會安排時間和大家接觸，強調雙方事先並未特別聯繫、溝通，完全都是巧合，非常歡迎大家多到高雄發紅包。
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前立法院長王金平（左1）今天到大甲鎮瀾宮發紅包，吸引眾多民眾排隊領紅包。（記者陳建志攝）
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前立法院長王金平今天到大甲鎮瀾宮發紅包，看到小朋友領紅包，還會親切的摸摸頭。（記者陳建志攝）
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一位黃姓民眾排隊領紅包，還專程帶合照讓王金平簽名，稱讚王「做人實在、不分藍綠」，全力支持他選總統。（記者陳建志攝）
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前立法院長王金平（左3）今天在大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左2）等人陪同下向媽祖參拜祈福，並到廟前發紅包。（記者陳建志攝）
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